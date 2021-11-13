性感女星李妍瑾直播帶貨突爆喊甩妝疑噴「黑色眼淚」：欺人太甚！

選美走紅的台灣性感女星李妍瑾（李妍憬）後來轉戰演藝圈，近來轉戰直播帶貨，日前她在直播中突然以「今天出大事了」為標題直播，在直播中哭訴遭廠商拒絕出貨還被飆罵，哭到臉上流下兩行黑色眼淚。



李妍憬日前在開直播帶貨時，突然插進來哭訴與廠商起糾紛，她公布與廠商的對話截圖，在直播中邊說邊哭，表示因近來有廠商出爾反爾，只因揭發廠商賣貴商品遭不出貨，讓她邊哭邊委屈訴說原委。

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李妍憬表示，廠商在直播時打來對她發飆直到直播完都還在罵，連員工都聽到，她還因此吃了心臟病的藥，最後還隔空點名對方姓名歡迎對方提告，說完直發抖。

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李妍憬透露，因為幾千元台幣的損失遭廠商痛罵，她也為此請教台灣法律顧問，當地律師建議她提告民事求償。她事後發文寫道：「我知道做生意最好不要有糾紛，但是欺人太甚我真的沒辦法，我認賠還要被飆，連在我直播時也打來飆，合作商品我並不想賣高價，想要直接買斷給消費者完美體驗」。

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