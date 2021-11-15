洪永城梁諾妍將迎接新生命　去婚禮狂收「祝福」：有得玩好玩喇！

洪永城於今年7月雙喜臨門，在婚禮上宣布大肚，現時太太梁諾妍（Inez）已經懷孕三十多周明顯見肚，兩人昨日（14日）齊齊出席朋友的婚禮時收到大批好友的祝福，爭住要用手感受BB的心跳聲。洪永城在Instagram發文自爆當日收到不少人的建議，勸告自己要捉緊自由的時光：「我今日收到最多建議就係：有得玩好玩喇、有得瞓好瞓喇、有得出街就出街喇、有得飲好飲喇！」
洪永城坦言自己一點也不擔心，因為自己本來就很顧家：「我話『痴線，我不嬲都係住家男人，我最憎周圍走來走去。』」Inez亦在下方回留言稱：「以後仲好玩！」有太太的支持，看來洪永城一點也不需要擔心以後會悶親了。
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