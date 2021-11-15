周秀娜IG新相又瘦一圈　胸骨肋骨表露無遺網民勁擔心：食多啲啦！

周秀娜（Chrissie）出道多年以來一直keep住女神般的外貌從未走過樣，然而近年身形卻因為變得愈來愈瘦削而被指與以前判若兩人，不少粉絲都對娜姐的健康狀況感到憂心。雖然娜姐曾對傳媒表示自己非常健康，亦澄清自己沒有刻意去減肥，不過她在Instagram上載的新照片卻明顯比起之前又瘦了一圈。



周秀娜近年身形變得愈來愈瘦削，健康狀況感到憂心。（Instagram：@chrissienana）

穿上粉紅色bra top和運動長褲的娜姐不但露出纖長的手臂和一大寸螞蟻腰，胸骨和肋骨都同樣表露無遺，不少網民覺得她瘦到頭大身細，忍不住留言叫她增肥：「太瘦啦」、「瘦到得番啲骨」、「食多啲啦」、「有啲肉會更加靚」、「畀番以前嘅周秀娜我！」、「我唔要火柴人啊」、「你以前的身材很棒我很喜歡」。

周秀娜穿上粉紅色bra top和運動長褲露出纖長的手臂和一大寸螞蟻腰，然而胸骨和肋骨都同樣表露無遺。（Instagram：@chrissienana）

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