Disney+｜《大英雄聯盟》粉絲必睇！醫神Baymax出個人動畫超療癒

【Disney+／卡通動畫／大英雄聯盟／Big Hero 6／Baymax】2014年由迪士尼出品的動畫電影《大英雄聯盟》（Big Hero 6）是第一部由Marvel漫畫所改編的動畫電影，儘管並不是所有影迷都知道這個淵源，不過溫馨又緊湊的劇情依然在當年拿下了超過6億的絕佳票房。也創造出了一系列經典的角色，其中最有人氣的就是集療癒與戰鬥力於一身的機械人──醫神（Baymax）啦！



繼2017年推出的動畫《Baymax Returns》之後，迪士尼最近忽然無預警的推出了最近力作的《Baymax!》的預告，將用更完整的篇幅講述「醫神」的個人故事。在動畫中，身為醫療型機械人的醫神將四處旅行，對小鎮中需要幫助的市民們伸出援手，甚至有時候還需要代班化身成為咖啡店店員。雖然少了電影中緊張刺激的戰鬥畫面，但輕鬆可愛的故事情節說不定更能表現出醫神的暖男力呢！

【相關圖輯】（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

《Baymax!》預計將於2022年正式於Disney+頻道上線，如果你是還在考慮是否要訂閱Disney+的網友──動畫《Baymax!》或許就是你不要在猶豫的好理由喔！

【同場加映】Disney+16號登陸香港！嚴選10套獨家猛片：尚氣、鷹眼、阿森一族…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

延伸閱讀：

「炫富拳王」梅威瑟再發豪語！ 「下注 NBA 50 次全勝」就能把法拉利 488 開回家

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】