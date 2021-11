Disney+16號登陸香港！嚴選10套獨家猛片：尚氣、鷹眼、阿森一族…

一次網羅迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理頻道以及STAR,六大品牌熱門電影及劇集的串流平台「Disney+」終於要在11月16日正式登陸香港,不僅上架超過1200部影視作品,還有其他平台看不到的迪士尼原創好片。

文:By Daniel Hsu, Frances(GQ Taiwan)



伴隨平台上線、11月初登場的影視,包含一口氣推出四部的Marvel系列:首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、超級英雄紀錄片《Marvel Studios: Legends》、影視製作幕後秘辛《Marvel Studios: Assembled》、 原創電影《鷹眼》(Hawkeye);而卡通動畫則有《盛夏友晴天》(Luca)延伸動畫《Ciao Alberto》、《阿森一族》(The Simpsons)全32季;電影《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)、勾起童年回憶的《寶貝智多星:甜蜜之家》(Home Sweet Home Alone)以及科普型劇集《謝夫高拔林帶你探索世界》(The World According to Jeff Goldblum)和暢銷著作改編的《毒癮》(Dopesick)。在逐漸入冬的近日,就是最適合鑽進被窩、點開串流平台、沈浸在影視世界裡!

【圖輯】Disney+16號登陸香港!點圖放大瀏覽「10套必睇獨家猛片」👇👇👇

+ 35

一、《尚氣與十環幫傳奇》

首部以亞裔超級英雄為主角的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》,不僅9月上映時即創下華麗票房,片中精雕細琢的武打戲碼也受到大力讚嘆。故事講述尚氣(劉思慕飾)自幼接受父親文武(梁朝偉飾)的鐵血戰鬥培訓,精通各種武術招式。長大後為了逃離家鄉,他改名換姓展開新生活,認識了新摯友凱蒂(奧卡菲娜飾),平靜日子就這樣過了十年,直到過去再度找上門,尚氣將挑戰融會貫通十環之力,並無懼於擺脫父親的勢力。

【相關圖輯】尚氣|兩片尾片段完整分析 留不同伏線構建MCU未來7部影視作品(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 9

二、《Marvel Studios: Legends》

《Marvel Studios: Legends》是一部美國超級英雄系列電視紀錄片,改編自出現於Marvel電影宇宙中的角色故事,每集將以某位或某系列角色為主題,將該各個角色在Marvel宇宙中的標誌性片段以劇集的方式再次呈現,將Marvel宇宙的脈絡以及角色之間的關聯故事都娓娓道來。

三、《Marvel Studios: Assembled》

《Marvel Studios: Assembled》也是一部超級英雄系列的電視紀錄片,每集以Marvel電影或劇集其中一項作品的幕後製作花絮為主軸,加入主要演員和創意團隊的採訪,不僅能一窺Marvel幕後團隊製作秘辛、演出笑淚過程也一併報你知!

【相關圖輯】點圖放大睇最新Marvel電影宇宙作品時間線👇👇👇

+ 9

四、《Ciao Alberto》

《Ciao Alberto》為電影《盛夏友晴天》的延伸劇集,故事背景為艾伯圖最好的朋友路卡開始去上學後,艾伯圖在義大利的羅梭港展開新生活。他在這裡遇見了一位渾身刺青、獨臂、沉默寡言的漁夫,對艾伯圖來說,這位漁夫是他遇過最酷的人了!艾伯圖費盡心思想讓這位人生導師對自己刮目相看,但這卻比想像中更難達成。

五、《幻險森林奇航》

以迪士尼樂園的人氣遊樂設施「幻險森林奇航」改編、狄維莊遜、艾美莉賓特主演的電影《幻險森林奇航》,講述「候頓博士」(艾美莉賓特飾)發現一棵深藏在亞馬遜叢林中、擁有治癒神力的奇幻之樹,若想取得這棵樹的神力,就必須帶一個被人類收藏的「神奇箭頭」來解開它,霍頓博士於是找來了一個看似可靠,其實只想詐騙遊客的狡猾渡輪船長「法蘭斯高船長」(狄維莊遜飾)與自己的弟弟(傑克懷特豪爾飾)一同深入叢林,展開這場解謎之旅。

六、《寶貝智多星:甜蜜之家》

《寶貝智多星:甜蜜之家》改編自膾炙人口的喜劇電影系列。主角麥克斯(Max Mercer)是個愛調皮搗蛋、足智多謀的小男孩,當家人們都前往日本度假時,他被獨自留在家,卻剛好遇上一對闖空門的夫妻、想取回價值連城的傳家寶,麥克斯必須思考如何透過各種手段抵禦入侵者,經歷多場荒唐滑稽的惡搞和大混戰後,麥克斯也逐漸理解到「家」始終是最溫暖甜蜜的地方。

七、《謝夫高拔林帶你探索世界》

謝夫高拔林(Jeff Goldblum)帶著他對世界源源不絕的好奇心回來了!在新一季的《謝夫高拔林帶你探索世界》中,他將挖掘日常瑣事背後不為人知的祕密,包含你我皆知曉的:狗、魔術、煙火、怪獸、以及電單車。新一季除了邀請到全新卡士陣容之外,還有充滿好奇心的粉絲以及帶領觀眾一窺全新科技的專家學者,帶領觀眾領略平凡生活的背後、有趣新奇的一面。

八、《毒癮》

《毒癮》改編自貝絲梅西(Beth Macy)的同名暢銷書,由米高基頓(Michael Keaton)主演,描寫美國對抗鴉片成癮的過程、藥物問題與藥廠間的利益關係、藥物淪陷的維吉尼亞州礦業社區以及美國緝毒署的工作日常。在這樣的背景之下,有一群對抗藥物成癮的英雄誕生,劇中更刻畫這些英雄如何在面對無所作為的大公司和既得利益者時,依然能堅守立場、與之抗衡。

九、《阿森一族》

《阿森一族》這部給大人看的動畫,在過去30年以諷刺時事的詼諧對話累積了無數粉絲,讓觀眾沈迷於阿森一族的搞笑日常中。這次《阿森一族》也將於Disney+上架,帶來最早的正方形畫面規格到現今16:9格式的全部32季動畫,要讓《阿森一族》粉絲一次看個過癮!

【相關圖輯】《阿森一族》再貼中布蘭森上太空 盤點過去與未來Simpsons神預言(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3

十、《鷹眼》

Marvel超級英雄劇集《鷹眼》將在11/24上架平台!由謝洛美維納(Jeremy Renner)擔任鷹眼,希莉辛菲(Hailee Steinfeld)則飾演漫畫中著名的弓箭手Kate Bishop。時空背景為「終局之戰」後的某個聖誕假期,在鷹眼答應家人會平安回家過聖誕節時,卻遇見了另一位神射手Kate,鷹眼不僅收她為徒,更訓練她成為「女鷹眼」,劇集將呈現兩人聯手懲奸除惡的故事。

【圖輯】點圖放大瀏覽Disney+劇集《鷹眼》預告👇👇👇

+ 6

延伸閱讀:

《星戰》系列全新真人影集《波巴費特之書》前導預告釋出!重啟傳奇賞金獵人冒險之旅,2021 年 12 月底獨家上線 Disney+

除了 NETFLIX 以外,還有什麼串流影音平台值得訂閱?

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:【GQ 片單推薦】11 月不能錯過的 10 部 Disney+ 影集與電影!】