Disney+｜希莉辛菲憑咩加入「復仇者」做女鷹眼？Marvel總裁咁講

【Disney+／鷹眼／Hawkeye】《辣妹合唱團》系列、《離奇復仇事件》希莉辛菲（Hailee Steinfeld）正式加入Marvel，成為謝洛美維納（Jeremy Renner）的女弟子Kate Bishop，在全新Disney+劇集《鷹眼》（Hawkeye）並肩作戰，未來也將在「復仇者聯盟」大放異彩，至於她如何能幸運獲選，Marvel製片也讚賞她是「女鷹眼」的不二人選。



劇集《鷹眼》（Hawkeye）製片陳貞最近接受「Entertainment Weekly」宣傳，她提到與Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）與希莉辛菲見面時，他們第一時間就認定希莉辛菲就是漫畫裡的Kate Bishop，「當你看漫畫的時候，能從Kate Bishop身上得到能量，有一種智慧、敏銳，當我們見到希莉辛菲時，能體會到她無窮盡的才華」

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陳貞更強調希莉辛菲雖然年輕，卻已經入圍過奧斯卡獎，也有許多精彩作品，「我們知道無論如何，能讓她成為Marvel宇宙的一份子，是非常令人興奮的一件事」，當我們開始討論要拍《鷹眼》時，希莉辛菲就是他們的首選。

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陳貞也強調「鷹眼」是很輕鬆有趣的佳節影集，謝洛美維納飾演的「鷹眼」Clint Barton與Kate Bishop之間的互動，必然也是這部劇集的最大看點，這對師徒也非常有火花。

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