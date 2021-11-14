Disney+｜星戰迷必睇！《波巴費特之書》重啟賞金獵人冒險之旅

【Disney+／星球大戰／星戰／Star Wars／波巴費特之書】正如眾 Marvel劇集陸續上線，《星球大戰》（Star Wars）系列也將在接下來的幾年於串流平台「Disney+」上推出許多系列作品！相信各位《星戰》迷都還記得，在劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第二季最終回的片尾中，「波巴費特」（Boba Fett）篡奪了「賈霸」皇宮中的王座，在先前劇集《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）公開的主視覺海報上，便是他坐在王座上的模樣！

文：By Daniel Hsu, Frances（GQ Taiwan）



在海報公開之後，近期《波巴費特之書》前導預告片也正式上線！由執導《曼達洛人》第二季「第14章：悲劇」的Robert Rodriguez、Jon Favreau和Dave Filoni共同擔任執行製片，故事背景延續劇集《曼達洛人》，並邀請原班人馬「Temuera Morrison」回歸出演傳奇賞金獵人、而傭兵「芬妮克尚德」則由「Ming-Na Wen」飾演。

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《波巴費特之書》是一段緊張刺激的《星球大戰》冒險故事，在《曼達洛人》第二季中幫助丁賈林營救出格羅古之後，賞金獵人「波巴費特」與傭兵兩人重返「塔圖因星球」荒漠，謀劃篡奪銀河界的黑道老大「賈霸」及其犯罪領地，試圖統治龍蛇雜處的塔圖因星球，因而開始一場地下世界的探索之旅。

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《波巴費特之書》即將在12月29日於全新迪士尼串流平台「Disney+」獨家上線，帶領波巴費特回歸銀河系！在該劇上線之前，影迷們也可以先重溫《曼達洛人》系列劇集，期待新劇集將帶來的各種驚喜！

劇集《波巴費特之書》主視覺海報（Disney+）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《星戰》系列全新真人影集《波巴費特之書》前導預告釋出！重啟傳奇賞金獵人冒險之旅，2021 年 12 月底獨家上線 Disney+】