星空下的仁醫．劇評四｜主線直入高潮位　繼續大玩權鬥、三角戀

無綫劇集《星空下的仁醫》第16-20集劇評。



《星空下的仁醫》第16-20集錄得收視19.3點，成績只屬僅僅合格。這個星期劇情圍繞，馬國明、海俊傑和龔慈恩三個人的權鬥，鄭嘉穎、鍾嘉欣和何依婷的三角戀，以及羅子溢濫藥這三條線。

又談情。（《星空下的仁醫》劇照）

老實說，播出的頭一兩個星期劇情的確精彩，能讓觀眾感受到醫生的辛苦，排除萬難地拯救病患，也令人深深地感受到其中的使命感。不拖戲，有生活感，貼近現實，有代入感，就是《星空下的仁醫》前半段的評語，但踏入第三周後劇情的豐富程度卻開始走下坡。

其實醫院生活仲有好多嘢拍，未必要全部權鬥同感情線。（《星空下的仁醫》劇照）

不能說因為權鬥和感情線的存在而破壞了劇集整體精彩度，而是劇情太過於着重這兩個元素，導致減少《星空下》醫生與兒童聯繫，這個最吸引觀眾的部份減少了。正如劇名一樣，《星空下的仁醫》開宗明義講醫生拯救兒童，如果劇情側重於醫院權鬥、醫生和護士之間的感情，那麼就會變成兒科版的《白色強人》。「唔係話白色強人唔好睇」，只是觀眾想睇的是獨特性，難得創造《HOUSE》、《機智醫生生活》這麼生活化的開頭，為什麼到了結局周又「行返舊路」？

畫面係浪漫嘅。（《星空下的仁醫》截圖）

TVB醫療劇始終脫離唔到舊有套路。（《星空下的仁醫》劇照）

可能是因應觀眾睇劇取向，又可能是約定俗成，又可能只是編劇的習慣，才總要在安排權鬥、三角戀、曖昧、自甘墜落、吸毒等情節，不過諗深一層，其實《降魔的》、《金宵大廈》這些劇集就算沒有以上的情節也同樣收得。站在觀眾角度，睇情情塔塔就倒不如轉台睇韓國愛情劇算了。TVB應積極創新，吸納多些不同意見，擴大觀眾層面才是在不同平台左右夾攻之下，拯救收視的不二法門。

談情戲比重可以唔使少啲。（《星空下的仁醫》截圖）

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