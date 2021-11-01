星空下的仁醫．劇評二｜貼地啲唔好咩？　走輕鬆路線都係一個優點

無綫劇集《星空下的仁醫》第6-10集劇評



劇集大致是可分為燒腦、搞笑、令人放鬆、驚慄、令人腎上線素飆升、令人反思的，這幾種類別，不過最終的目標還是要吸引人睇，更要留得住觀眾，睇完之後令觀眾期待下一季。直到現時為止，《星空下的仁醫》播出了10集，暫時已達到了「吸引人睇」這個最基本要求，播出時亦創造了不少話題，總體評分是合格以上的。

有水準夠逼真。（《星空下的仁醫》截圖）

《白色強人》與《星空下的仁醫》兩者比較

成功在前，很多人會將《白色強人》與《星空下的仁醫》作對比，不過兩者取向在本質上卻存差異，《白色強人》主要講權力鬥爭，而《星空下的仁醫》的劇情反而是主角們為建立兒童醫院和醫生們日常拯救病患為主，前者帶給觀眾緊張刺激的心情，後者反而是以溫情、感動人心為主打。

醫療劇要拍得好睇真係有難度。（《星空下的仁醫》截圖）

《星空下》更似外國醫療劇

如果要比較的話，《星空下的仁醫》可說是和日劇《產科醫鴻鳥》、韓劇《機智醫生生活》，甚至是美劇《HOUSE》、《The Good Doctor》類似。以上幾套也是以一位或是幾位醫生為出發點，廷伸出一些插曲、單元故事去構成一整套劇集。當然《星空下的仁醫》還多出一個「建立兒科醫院」的主線。無他的，怕香港觀眾看不慣，所以終歸是需要一個明確主線/目標。

韓劇《機智醫生生活》充滿治癒感。（《機智醫生生活》截圖）

日劇《產科醫鴻鳥》也有不少捧場客。（網上圖片）

講求治癒感

有人會問：「冇權鬥，唔刺激又點會好睇？」錯了！其實生活化、日常工作的劇集絕對大有市場，就如《機智醫生生活》為例，劇情之中加入大量聊天閒談、食飯，以及一些與醫院無關的劇情，看似是無聊，但卻會為觀眾產生一種強烈的代入感，就好似身歷其景，有人陪你一起返工放工，食飯閒談，玩音樂，這些小情節加起來就會有一種治癒感覺，讓人放鬆而有滿足感。

《HOUSE》是醫療劇中的經典。（網上圖片）

《The Good Doctor》完全是日常生活型 醫療劇的範例。（網上圖片）

《星空下的仁醫》就似是《HOUSE》加上《機智醫生生活》的混合體，以一條主線推動整套劇集，每數集存在一條支線，各人之間又會發生一些小插曲，例如有一集于淼帶同兩個小朋友到醫院找鄭嘉穎，找不到之後就急忙之中將小朋友托付給鍾嘉欣，正當大家以為小朋友是鄭嘉穎的私生子的時候，原來只是同父異母的弟妹，這些劇情看似是平平無奇，但卻能平緩醫院劇情線帶來的刺激感。