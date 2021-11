星空下的仁醫．專訪｜鍾嘉欣思鄉病難捱　子女分隔兩地：個心會痛

對於觀眾來說,鍾嘉欣是一名演員、歌手,對TVB藝人來說就是一位好同事,對《星空下的仁醫》同劇演員來說亦可以是一位好對手,學習對象,對支持了多年的粉絲來說就是一位「女神」,但對她的家人來說,鍾嘉欣就是一位好媽媽,心愛的老婆,好新抱和好女兒。



闊別熒幕多年再見鍾嘉欣,除勾起了大家對「好彩妹」、「常在心」的回憶,更多的是對她演技上的進步而感到興奮,做了媽媽後更多了幾分成熟和穩重。你說《皆大歡喜》的「洪白嵐」夠清純?但其實《星空下的仁醫》中那個「章以芯」更為吸引。鍾嘉欣不單止是演員,而是一位陪住觀眾一起成長的朋友。



鍾嘉欣飾演「章以芯」。(《星空下的仁醫》劇照)

拍劇思鄉「病發」

鍾嘉欣不提也不知道,原來當初她接拍《星空下》的時候,原定只是用一個月時間拍畢全劇,因為拍劇時正值疫情爆發,拍攝拉長之餘,身在加拿大的家人也未能到港陪伴左右。鍾嘉欣指:「好辛苦,令我記得返19歲離鄉別井離開溫哥華嘅時候嗰幾年嘅心情,更何況今次要離開自己建立嘅家庭,我老公同埋一對仔女。當其時planning(計劃)唔係離開5個月,當其時起初係我返嚟香港一個月,然後老公同仔女會過嚟陪我,但係隨住疫情爆發,最終決定都係唔好帶仔女過嚟,安全為主。心情當然好辛苦,尤其是聽到佢咃唔舒服、發燒、咳,返唔到學或者喊,我個心就會痛,想喺佢哋身邊但係唔喺佢哋身邊。」

還好,堅持的背後有家人支持,她說:「我同自己講呢個角色我一定要做得好好,因為屋企人好support(支持)我,亦都犧牲好多俾我去演戲,所以我一定要make them pround(令佢哋自豪)。」

講起鍾嘉欣不少人都會諗起「好彩妹」。(雹視截圖)

鍾嘉欣婚姻生活相當美滿。(IG圖片)

事業、屋企人、自己、朋友邊樣重要?

如果要為自己的身邊人作一個位,她會如何選擇呢?「要排位?當然係我嘅仔女同老公應該係equal(平等)。仔女和老公排在前,然後是自己,唱歌之後才是拍戲,但其實生命中也有十分多重要的人和事。冇得咁樣去比,例如媽咪Daddy,我哥哥家姐,神,我啲朋友,屋企人,老爺奶奶,好多嘢都好重要。」

為什麼會這樣排法,她由精神層面上解釋:「家庭真係最重要,所有嘢由我一個人變成一個formless(無形)嘅spirt(精神體)嘅時候,其實我喺地球上回憶就係同我最心愛嘅最親嘅人,所以同我最親嘅人嘅回憶先係最重要。所以喺工作上,你話唱歌演戲,呢啲係一啲我可以live-without(生活上不需要)嘅嘢,因為真係最心愛嘅人嘅memory(回憶),what you did for that person(你對佢做過嘅事),how much time you spent with them(相處過嘅時光),先係最珍貴嘅回憶。」

鍾嘉欣一對小朋友真係好可愛。(IG圖片)

加拿大生活做返自己

鍾嘉欣自婚後回到加拿大生活,她自言過得十分自在:「因為呢度冇記者,少啲人會認到我,我出去買餸都可以好relax(輕鬆)咁做自己,做一個媽媽嘅角色。香港節奏會快啲,好刺激,但係加拿大就比較可以放慢腳步,都好忙但係唔同嘅忙,好多嘢都係DIY,do it yourself(自己落手落腳)。我鍾意呢種生活,因為真係好實在,好喺地上,好親力親為,日日都係自己建立自己創造,所以家頭細務,所有嘢都係我同老公親身去做。」

有打算回香港發展嗎?她似乎就沒有多大興趣,最少是現階段並沒有這個打算,而這個打算也為了一對小朋友。「我自己同老公都係喺加拿大長大,希望佢哋都可以好似爸爸媽媽咁喺呢個環境長大,喺度讀書。如果我喺香港生活,佢哋會以明星(二代)身份喺娛樂圈成長,會習慣俾人跟,多啲人認出,或者會對佢有privilege(特權),喺加拿大我哋就會好普通,好正常一個家庭去成長。」她只是想一對仔女享受童年,用普通小朋友的身份成長。

鍾嘉欣為角色付出好多。(《星空下的仁醫》劇照)

「章以芯」有鍾嘉欣的影子

鍾嘉欣坦言在飾演「章以芯」中也有自己的影子,她說:「喺呢個角色,我用咗唔同方法去睇,喺劇本搵一啲缺憾位,總之每一樣嘢都要通,通咗之後就會做得好舒服去演。總之某啲冇寫我就自己設計,想像啲空位劇情,令自己演得更加順。」

鍾嘉欣為角色加添了不少背景元素。(《星空下的仁醫》劇照)

她續說,自己為角色加添了不少背景元素:「我自己設計咗一個家庭背景畀自己,令角色豐富,其實係我自己設計媽咪係難產死,導致我覺得係佢帶我嚟呢個世界,所以我希望自己生一個BB出嚟畀佢睇到呢個美好世界。潘漫紅(劇集編審)寫得好好,不過我作為媽咪有好多感受,喺劇本你會見我畫到『花喱look』,因為我自己加咗好多嘢或者改咗某啲位。我都好感恩監製畀我參與少少創作,連個拇指琴,我都係走去旺角買,首主題曲都係配合《星空下的仁醫》整個故事去作曲。如果唔係思鄉,我可能會做得更好,但係我已經盡我自己所能,喺所有挑戰發生下演好『章以芯』,將佢變成一個有血有肉嘅角色。」

鍾嘉欣睇淡獎項。(《星空下的仁醫》劇照)

睇淡獎項希望得到觀眾認同

對於年終的「TVB成績表」,她較為看淡獎項,更直言不會為頒獎而回港:「我收到好多朋友支持,好多傳媒,網上粉絲或者觀眾都有話希望我今年攞到視后,好多謝大家對章以芯支持同欣賞,我都好鍾意呢個角色,如果唔係都唔會決定返嚟香港演呢個角色,一定係好好玩同好有投入感先會接拍。」

「我冇諗過為咗出席頒獎禮返嚟香港,同埋我覺得獎項嘅嘢,隨緣啦,好多嘢都唔到我控制,雖然我都好鍾意我呢個角色,但係獎項真係要睇公司安排,做咗咁多年我都明白嗰個遊戲規則,所以隨緣,就係最好心態,大家鍾意呢個角色我已經攞咗獎㗎啦。」

鍾嘉欣直言不會為頒獎而回港。(《星空下的仁醫》劇照)