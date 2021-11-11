星空下的仁醫．專訪｜鍾嘉欣思鄉病難捱　子女分隔兩地：個心會痛

對於觀眾來說，鍾嘉欣是一名演員、歌手，對TVB藝人來說就是一位好同事，對《星空下的仁醫》同劇演員來說亦可以是一位好對手，學習對象，對支持了多年的粉絲來說就是一位「女神」，但對她的家人來說，鍾嘉欣就是一位好媽媽，心愛的老婆，好新抱和好女兒。



闊別熒幕多年再見鍾嘉欣，除勾起了大家對「好彩妹」、「常在心」的回憶，更多的是對她演技上的進步而感到興奮，做了媽媽後更多了幾分成熟和穩重。你說《皆大歡喜》的「洪白嵐」夠清純？但其實《星空下的仁醫》中那個「章以芯」更為吸引。鍾嘉欣不單止是演員，而是一位陪住觀眾一起成長的朋友。



鍾嘉欣飾演「章以芯」。（《星空下的仁醫》劇照）

拍劇思鄉「病發」

鍾嘉欣不提也不知道，原來當初她接拍《星空下》的時候，原定只是用一個月時間拍畢全劇，因為拍劇時正值疫情爆發，拍攝拉長之餘，身在加拿大的家人也未能到港陪伴左右。鍾嘉欣指：「好辛苦，令我記得返19歲離鄉別井離開溫哥華嘅時候嗰幾年嘅心情，更何況今次要離開自己建立嘅家庭，我老公同埋一對仔女。當其時planning（計劃）唔係離開5個月，當其時起初係我返嚟香港一個月，然後老公同仔女會過嚟陪我，但係隨住疫情爆發，最終決定都係唔好帶仔女過嚟，安全為主。心情當然好辛苦，尤其是聽到佢咃唔舒服、發燒、咳，返唔到學或者喊，我個心就會痛，想喺佢哋身邊但係唔喺佢哋身邊。」

還好，堅持的背後有家人支持，她說：「我同自己講呢個角色我一定要做得好好，因為屋企人好support（支持）我，亦都犧牲好多俾我去演戲，所以我一定要make them pround（令佢哋自豪）。」

講起鍾嘉欣不少人都會諗起「好彩妹」。（雹視截圖）

鍾嘉欣婚姻生活相當美滿。（IG圖片）

事業、屋企人、自己、朋友邊樣重要？

如果要為自己的身邊人作一個位，她會如何選擇呢？「要排位？當然係我嘅仔女同老公應該係equal（平等）。仔女和老公排在前，然後是自己，唱歌之後才是拍戲，但其實生命中也有十分多重要的人和事。冇得咁樣去比，例如媽咪Daddy，我哥哥家姐，神，我啲朋友，屋企人，老爺奶奶，好多嘢都好重要。」

為什麼會這樣排法，她由精神層面上解釋：「家庭真係最重要，所有嘢由我一個人變成一個formless（無形）嘅spirt（精神體）嘅時候，其實我喺地球上回憶就係同我最心愛嘅最親嘅人，所以同我最親嘅人嘅回憶先係最重要。所以喺工作上，你話唱歌演戲，呢啲係一啲我可以live-without（生活上不需要）嘅嘢，因為真係最心愛嘅人嘅memory（回憶），what you did for that person（你對佢做過嘅事），how much time you spent with them（相處過嘅時光），先係最珍貴嘅回憶。」

鍾嘉欣一對小朋友真係好可愛。（IG圖片）

加拿大生活做返自己

鍾嘉欣自婚後回到加拿大生活，她自言過得十分自在：「因為呢度冇記者，少啲人會認到我，我出去買餸都可以好relax（輕鬆）咁做自己，做一個媽媽嘅角色。香港節奏會快啲，好刺激，但係加拿大就比較可以放慢腳步，都好忙但係唔同嘅忙，好多嘢都係DIY，do it yourself（自己落手落腳）。我鍾意呢種生活，因為真係好實在，好喺地上，好親力親為，日日都係自己建立自己創造，所以家頭細務，所有嘢都係我同老公親身去做。」

有打算回香港發展嗎？她似乎就沒有多大興趣，最少是現階段並沒有這個打算，而這個打算也為了一對小朋友。「我自己同老公都係喺加拿大長大，希望佢哋都可以好似爸爸媽媽咁喺呢個環境長大，喺度讀書。如果我喺香港生活，佢哋會以明星（二代）身份喺娛樂圈成長，會習慣俾人跟，多啲人認出，或者會對佢有privilege（特權），喺加拿大我哋就會好普通，好正常一個家庭去成長。」她只是想一對仔女享受童年，用普通小朋友的身份成長。

鍾嘉欣為角色付出好多。（《星空下的仁醫》劇照）

「章以芯」有鍾嘉欣的影子

鍾嘉欣坦言在飾演「章以芯」中也有自己的影子，她說：「喺呢個角色，我用咗唔同方法去睇，喺劇本搵一啲缺憾位，總之每一樣嘢都要通，通咗之後就會做得好舒服去演。總之某啲冇寫我就自己設計，想像啲空位劇情，令自己演得更加順。」

鍾嘉欣為角色加添了不少背景元素。（《星空下的仁醫》劇照）

她續說，自己為角色加添了不少背景元素：「我自己設計咗一個家庭背景畀自己，令角色豐富，其實係我自己設計媽咪係難產死，導致我覺得係佢帶我嚟呢個世界，所以我希望自己生一個BB出嚟畀佢睇到呢個美好世界。潘漫紅（劇集編審）寫得好好，不過我作為媽咪有好多感受，喺劇本你會見我畫到『花喱look』，因為我自己加咗好多嘢或者改咗某啲位。我都好感恩監製畀我參與少少創作，連個拇指琴，我都係走去旺角買，首主題曲都係配合《星空下的仁醫》整個故事去作曲。如果唔係思鄉，我可能會做得更好，但係我已經盡我自己所能，喺所有挑戰發生下演好『章以芯』，將佢變成一個有血有肉嘅角色。」

鍾嘉欣睇淡獎項。（《星空下的仁醫》劇照）

睇淡獎項希望得到觀眾認同

對於年終的「TVB成績表」，她較為看淡獎項，更直言不會為頒獎而回港：「我收到好多朋友支持，好多傳媒，網上粉絲或者觀眾都有話希望我今年攞到視后，好多謝大家對章以芯支持同欣賞，我都好鍾意呢個角色，如果唔係都唔會決定返嚟香港演呢個角色，一定係好好玩同好有投入感先會接拍。」

「我冇諗過為咗出席頒獎禮返嚟香港，同埋我覺得獎項嘅嘢，隨緣啦，好多嘢都唔到我控制，雖然我都好鍾意我呢個角色，但係獎項真係要睇公司安排，做咗咁多年我都明白嗰個遊戲規則，所以隨緣，就係最好心態，大家鍾意呢個角色我已經攞咗獎㗎啦。」

鍾嘉欣直言不會為頒獎而回港。（《星空下的仁醫》劇照）