星空下的仁醫劇透｜羅子溢濫藥主動停職　康華過檔安妮做話事人？

《星空下的仁醫》第22集劇透



《星空下的仁醫》上集講到，柏熙（羅子溢飾）受藥物影響日深，情緒失控下與懷霜（龔慈恩飾）發生激烈衝突，更出現嚴重的副作用……以芯（鍾嘉欣飾）確診感染病毒，及後需要接受緊急手術……懷霜的坐骨神經痛日益嚴重，但她對柏熙的情況放心不下，堅拒做手術。振堯（海俊傑飾）堅持親自處理思雅的手術，一眾醫生都質疑振堯的能力，暗替思雅（區明妙飾）擔憂。叢昕決定故技重施，與海琪（周家怡飾）密謀將思雅的手術當作緊急個案處理，提早做手術。卓盈（張寶兒飾）再發現柏熙企圖濫藥，勸阻時被他弄傷。

以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（22）（11月16日）講到，海琪、叢昕（馬國明飾）為如何處理柏熙偷藥之事大吵一場，海琪認定叢昕不擇手段。叢昕向振堯請求讓他出任思雅手術的副刀。柏熙坦承自己因情緒病而濫藥，主動要求休假，振堯以此事要脅懷霜。卓盈（張寶兒飾）欣慰柏熙終願意面對問題，二人和好。振堯查出甘楓（鄭嘉穎飾）私自更改醫療報告，召開會議追責；振堯追究知情不報的海琪與葆晶（郭少芸飾）。明珠（康華飾）帶同幾個從私家醫院跳槽過來的醫生入主安妮；以芯回醫院復工，才發現小兒外科發生巨變……

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