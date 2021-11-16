陳苑澄結婚獲兩位前As One隊員做姊妹　四人拆夥後三人愈撈愈掂

陳苑澄（Tania）前日（14日）與老字號酒行太子爺拉埋天窗，一眾好友例如As One成員蘇皓兒（Chloe）及陳葦璇做姊妹團，而TVB好友劉佩玥、鄧卓殷都有出席。

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前女子組合As One於五年前憑住一首《Candy Ball》勇闖韓國KPOP樂壇後聲名大噪，但卻突然於2017年解散，四名成員都要各自單飛發展。現時Shin、Tania和Chloe都翻身成功重來獲得不少幕前機會，知名度一度大落後的Kayan，改名陳葦璇重頭來過，因《全民造星III》重新彈起，四人的發展看來都比組合時更順利。As One隊長Shin於2016年以本名吳思佳參加韓國MNET電視台的大型女團選秀節目《PRODUCE 101》，雖然最終23名止步卻於海外知名度大增。之後Shin於2017年參與過《飛虎之潛行極戰》的拍攝，並於同年離開As One後轉往內地發展推出兩首歌《Higher》及《BDB》。雖然她於2017年年尾再去韓國參加選秀節目《MIX NINE》，迴響卻沒有預期高，現時已經漸漸淡出娛樂圈。

Shin於2016年參加《PRODUCE 101》而知名度大增。（MNET）

Nata於2018年以本名陳苑澄 Tania參加《香港小姐競選》時再受到關注，最終憑出色舞技再決賽當晚奪才藝表演獎，並入選五強加入成為TVB旗下藝人。不過她加入TVB後暫時未備受重用，僅獲安排在《愛·回家之開心速遞 》、《那些我愛過的人》及《迷網》等劇集飾演小角色。

Nata於2018年以本名陳苑澄 Tania參加《香港小姐競選》，最後入圍五強。（電視截圖）

Chloe蘇皓兒離開As One後繼續做模特兒並開始轉行做演員，於2017年出演ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 前度》，並於翌年拍陽光檸檬茶廣告成網民焦點，被封做「翻版周慧敏」。去年她為拍攝TVB劇集《那些我愛過的人》而剪短髮，之後突然星途大增大受關注，現已加入成為邵氏兄弟的旗下藝人。

陳苑澄2018年港姐重新發展事業 其餘11位決賽佳麗近況天淵之別

蘇皓兒於《那些我愛過的人》與顧定軒甚有火花。（資料圖片）

Kayan陳嘉茵於2017年以踢館者身份參加台灣歌唱節目《希望之星》，獲評判之一的蕭敬騰大讚「高音唱得非常到位」，並在首三集蟬聯冠軍兼最終獲得總亞軍。2018年她以SOLO跳唱歌手重新出道，並推出《大肆慶祝》、《啦啦小隊》及《火星文》三首歌曲，但依然未有太大迴響，直到上年她改名Kira陳葦璇出戰《全民造星III》，憑出色的跳唱實力，無論是拿着公仔頭表演的「給十年後的我」、性感女團表演的「Hey Sistas」還是上場打仗的硬漢「曹操與木蘭」舞台均受到觀眾喜愛而聲名大噪，最終獲得亞軍而人氣急升。

陳葦璇（右一）在《全民造星III》多個表演中表現亮眼，其中以與Alina、子涓及葉巧琳Mischa組成的A組女團表演備受觀眾關注。（Instagram：@hahakirac）

As One四位成員（左起：Nata、Chloe、Shin及Kayan）如今都有不同的發展。（As One Facebook 圖片）

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