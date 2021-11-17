李國麟內地開公司做老闆　靠「鳩摩智」狂接Job離港半年掛念家人

現年67歲的李國麟自今年四月底到內地工作以來，一直未有回港，除了四出登台演出之外，亦有加入直播帶貨行列。日前李國麟上載了一段短片，已經超過半年沒有回香港的他直言很掛念家人：「平常從深圳到我的家大概有一個半小時，現在回香港再回來內地要隔離21天就不太方便了，因為在內地的工作也比較忙，所以我到內地已經超過半年了啊。我開始想家了，我很想念我的家人，我的家人也很想念我，所以我希望疫情可以早一點結束，也希望我們偉大的祖國可以早一點戰勝這個疫情，我們大家一起加油努力，中國加油！」



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入行46年的李國麟演技爐火純青。（劇照）

入行46年的李國麟演技爐火純青，無論是《男親女愛》中的鮑一柱、《封神榜》中的申公豹、《皆大歡喜》中的萬珏奇，還是《溏心風暴3》中的許雅麟等等，每個角色都是觀眾耳熟能詳的。不過要數最令內地觀眾印象深刻的就一定是《天龍八部》中所飾演的鳩摩智，至今都是經典，而李國麟亦因為這個角色而大受歡迎，接下不少工作，除了獲邀上綜藝節目之外，據知他早在幾年前已經於內地投資開設影視公司，自己做老闆！

李國麟以鳩摩智造型直播帶貨。（影片截圖）