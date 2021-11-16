徐淑敏慶祝結婚12周年歎二人世界　屋邨出身嫁入豪門住4000呎豪宅

現年37歲的徐淑敏（Suki，現名為徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，婚後先後誕下三個囡囡，組成幸福大家庭。日前Suki與老公慶祝結婚12周年紀念，她在IG Post出合照，並寫道：「愛一個人最好的方式，是經營好自己，給對方一個優質的愛人。Happy 12th Wedding Anniversary to us!」身穿白色露背長裙的Suki明艷照人，就算已為人母都依然好Fit！



徐淑敏（Suki，現名為徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚。（視覺中國）

+ 50

Suki在2006年參選香港小姐而入行，雖然最後三甲不入，但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛，直至2009年她與黃浩拍拖，短短兩個月就宣布閃婚，自此淡出幕前。出身屋邨的Suki成為幸福少奶奶後仍積極增值自己，除了報讀藍帶廚藝課程之外，她在2012年創立自家護膚品牌，搞得有聲有色，2016年她以8位數字出售旗下品牌，相當犀利！Suki現時一家住在大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，生活自在幸福！

點擊下圖睇豪宅：