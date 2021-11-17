呂良偉20歲兒子樣貌憨厚老實　暗戀甄子丹囡囡多年被批不合襯？

現年64歲的呂良偉與太太楊小娟結婚20年恩愛如昔，兩人育有一子呂善揚，囝囝原本在英國劍橋留學，但因為疫情關係而回港。日前楊小娟帶着兒子與好友聚會，而對方就帶囡囡一起出席，據知兩位媽媽是多年好友，而她們的下一代亦是青梅竹馬，今次聚會就為呂善揚慶祝20歲生日。呂良偉同太太一向身形好Fit，但相中身穿黑色外套的呂善揚相對來說就圓潤得多，外形不算出眾，似乎沒有繼承父母的優良基因。



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呂善揚細細個已經同爸爸一起出席活動。（視覺中國）

呂善揚自小身形就偏圓潤，為了健康着想，楊小娟一直以來都好鼓勵囝囝減肥，更不時兩母子一起做運動，不過效果似乎不太理想。其實呂善揚細細個已經同爸爸一起出席活動，面圓圓的他十分可愛，但隨着年齡增長，呂善揚的身形亦愈來愈圓潤，據知他的身高172cm左右，但體重達90kg，噸位十足。雖然呂善揚樣貌平平，顯得老實憨厚，但楊小娟就曾大爆囝囝由細到大都好鍾意甄子丹囡囡甄濟如（Jasmine），更直言想Jasmine做新抱！

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好。（微博@呂良偉Ray）

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其實呂良偉一家與甄子丹一家感情要好，兩家人私底下經常聚會，又不時一起去旅行，而年紀相若的呂善揚與Jasmine亦相當投契，楊小娟曾大爆兒子十分聽Jasmine的話，呂良偉亦大讚Jasmine多才多藝，對這位「未來新抱」相當滿意。而甄子丹亦曾在內地綜藝節目中透露呂良偉一早已經表明過呂善揚好鍾意Jasmine，但對這門親事，甄子丹似乎有意見：「呂哥，我萬萬沒想到我把你當兄弟，你卻把我當親家？下一代的事，我們怎麼能做主呢？」

甄子丹似乎對這門親事有保留。（影片截圖）

楊小娟曾大爆囝囝由細到大都好鍾意甄子丹囡囡甄濟如（Jasmine）。（IG@mayyangxiaojuan）

甄子丹與汪詩詩的愛女Jasmine現年17歲，不但繼承了媽媽汪詩詩的優良基因，樣貌同身材都一樣出眾，被封為「最靚星二代」。愈大愈靚女的Jasmine自小已經學習鋼琴、跳舞及唱歌，年紀細細已經隨父母出席大大小小的活動，她曾在慈善晚會上獻唱，見慣大場面，可謂經歷豐富。不少網民認為呂善揚與Jasmine外形不合襯，相比起亭亭玉立的Jasmine，呂善揚其貌不揚，而Jasmine早前曾在IG曬出捧着99支玫瑰的獨照，由於99支玫瑰的花語是「愛是永恒」，通常作為求婚之用，因而掀起網民熱議，相信Jasmine都有不少追求者！