張秀文閃嫁闊少Billy　「皮草太子爺」堂弟求婚一年用愛感動女神

現年34歲的無綫（TVB）藝人張秀文上個月驚爆與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，早前更與Billy一同入馬場拉頭馬，名花有主，張秀文其後透露是經由阿Bob（林盛斌）認識Billy。

（IG@sammicheung926）

今日（16日）有報道指，張秀文拍拖一年，已覺得找到Mr. Right，Billy亦多次求婚，近日終於點頭應承做王太！一對準新人考慮到疫情關係，希望等下年疫情緩和後才擺酒，不過兩人已影好婚照，甚有電影感，張秀文更躺在床上曬腿。張秀文向傳媒承認婚事，但不是雙喜臨門，答應做王太完全是因為受Billy誠意打動，至於求婚過程，張秀文透露Billy用汽球將屋企佈置到好靚求婚。對於媒人阿Bob，張秀文亦有打算多謝他，待疫情過後請一家人去旅行。

張秀文出席無綫劇集《欺詐劇團》宣傳活動。（葉志明攝）

未婚夫Billy是「皮草太子爺」王大業的堂弟，曾在香港大學修讀經濟金融學士課程，畢業後做過Banker，之後亦自己開公司創業。之前有消息指Billy投資有道，年賺過千萬。

（IG@sammicheung926）

點擊睇張秀文靚相：