陳楨怡到內地隔離堅持運動　將與《聲夢》黃奕斌合拍《無相之城》

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）自加入TVB以來備受力捧，不但有份擔任大型活動的司儀，早前亦有客串演出處境劇《愛．回家之開心速遞》，雖然戲份不多，但仍憑着高䠷身材令人眼前一亮！而Celina近期已經到內地隔離，為拍攝網劇《無相之城》做足準備，她上載了一段在酒店房做運動的短片，並寫道：「不經不覺已經是隔離的第13天，時間過得既充實又快，每天有規律的生活堅持運動，成為我早上起床的動力。在這煩忙的世代隔離是給自己難得的安靜時間，好好享受和增值自己，看看書看看劇本畫一會兒畫看看電視又一天了。」



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Celina早前客串演出處境劇《愛．回家之開心速遞》。（影片截圖）

由TVB與4間內地影視公司合作製作的網劇《無相之城》日前已經在橫店正式開拍，雖然未知Celina在劇中飾演什麼角色，但今次是她繼《愛．回家之開心速遞》及邵氏新劇《廉政狙擊．黑幕》後再參演劇集，而且《無相之城》是TVB與內地影視公司合拍的劇集，有望為Celina進軍內地市場鋪路！

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而今年的落選港姐戴佳敏（Fiona）將擔正做劇集女主角，男主角就有兩位，分別是內地小生李俊辰及《聲夢傳奇》學員黃奕斌（Hugo），Fiona與Hugo早在劇集開拍前已經接受了連串動作訓練，相信他們在劇中有不少打鬥場面！此外，蕭正楠（Edwin）、黃智賢、郭政鴻亦有份參演，當中Edwin已經入劇組，而黃智賢亦已經到上海展開隔離生活，為拍劇做好準備！

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