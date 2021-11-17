大灣仔的夜｜陳小春梁漢文團體綜藝將播　任達華張智霖化身外賣員

在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中組成「大灣區五人組」的陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文、謝天華及林曉峰，自節目播出以來一直人氣高企，大受觀眾歡迎！而電視台為他們打造的專屬團體綜藝節目《大灣仔的夜》即將在今晚（17日）正式播出，節目組用茶餐廳同大排檔的點餐暗語作為暗號，不少網民都大讚有新意！
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眾人近期在廣州東山口錄製節目，嘉賓陣容亦星光熠熠，包括任達華、惠英紅、黎耀祥、鄧萃雯、苑瓊丹等。日前任達華同Chilam化身外賣員，親自到每家每戶為顧客送餐，身穿牛仔褸襯卡其色休閒褲的Chilam十分Young，而任達華的一身牛仔造型亦相當有型，兩人都拿着很多杯飲料，走在路上吸引不少人圍觀。有幸運粉絲笑言想不到會收到由偶像親自送上的外賣，大感驚喜！而任達華同Chilam全程都好Nice，完全沒有架子，更大方同Fans合影！
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陳小春張智霖「大灣區五人組」人氣高企 港星組團上內地節目吸金
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