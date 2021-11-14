梅艷芳｜內地票房累積破2千萬　各大評分網口碑破7分

改編自「香港女兒」梅艷芳 傳奇一生的電影《梅艷芳》，已經在12日於全國上映，無論口碑同票房都非常之好。在內地開畫日票房已經大收1130萬人民幣，累積票房已經破2000萬人民幣，電影看到不少觀眾爆喊，揚言值得一看再看。

《梅艷芳》已經在12日於全國上映。（《梅艷芳》微博圖片）

出道超過20年的梅姐陪伴了不少歌迷﹑影迷成長，她猶如親人般同大家走過不同轉變，而她身上見證了甚麼叫堅持﹑義氣，絕對是一位時代巨人。對於電影中王丹妮飾演的梅姐，雖然乍看之下相似度已經非常似，但始終人生經歷不足沒有沉穩的味道，觀眾當然有褒眨有讚賞，但電影中還原的80﹑90年代的設計﹑衣服等卻獲得觀眾肯定，讓大家更有投入感，為電影增加了不少分數。

電影還原了80﹑90年代香港。（影片截圖）

王丹妮的表演觀眾有褒眨有讚賞。（影片截圖）

電影在內地一上映首日已經衝破1000萬人民幣，累積兩日票房已經破2000萬人民幣，成績相當之好。除此之外，在各大知名影視評分平台，電影的評分分數都相當之高，包括「淘票票」（9.2分）﹑「猫眼評分」（9.2分） ﹑「豆瓣評分」（7.4分），可想而知電影故事是多麼的精彩。

電影首日票房已經破1000萬人民幣。（網上截圖）

電影票房已經累積破2000萬人民幣。（《梅艷芳》微博圖片）

而不少入場觀看電影的內地觀眾都被電影感動都流眼淚，因為電影帶大家走完了梅姐的一生，讓大家感受到甚麼是真正的明星，讓大家對她的美好回憶同感動再次湧上心動，不少人一邊看一邊落淚，甚至喊到抽泣揚言值得二刷三刷。而不少明星看完預告片或電影之後亦都表示好感動，王力宏在微博表示：「梅姐，我當然忘不了你。那大姐範兒，眼神中的堅定，和哥哥完美的互動，這麼多年後，還歷歷在目。謝謝梅姐教我的一切，和對我在片場的細心照顧。從明天開始，梅艷芳最愛的舞台又要精彩無數個大銀幕了，讓傳奇永遠光鮮亮麗！」內地作家韓寒：「曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻，曾遇你真心的臂灣，伴我走過患難。感謝江志强先生带我們再憶梅姐絕代風華。」

不少觀眾一邊看一邊喊。（《梅艷芳》微博圖片）