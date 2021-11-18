保羅活特獲封年度最性感男人「即時打咗個突」自爆心目中最佳人選

「蟻俠」男星保羅活特（Paul Rudd）日前爆冷獲選《People》雜誌2021年「全球性感王」，不只跌破眾人眼鏡，就連保羅活特本人都感到訝異。近日，他受訪時自爆心目中的全球最性感男是荷李活男星「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）。



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保羅活特在得知自己榮登年度全球性感王寶座後，謙虛表示「有更多人比我適合拿這個獎」，而妻子則虧他「他們（People）人很好。」近日，保羅活特接受外媒《Extra》採訪，聊到「性感王」殊榮，他表示自己和太太一致認為奇洛李維斯才是全球最性感男，如果有選票，夫妻倆都會投給殺神，看來連全球性感王都難敵奇洛李維斯的魅力。

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《People》雜誌自1985年開始，每年都會選出「年度性感王」，然而，1994年卻沒有公布誰是年度性感王，直到2015年為慶祝「全球性感王」推出30週年，《People》雜誌總編輯傑斯凱格終於揭曉當年的性感王正是在捍衛戰警（Speed）以俊俏外型征服全球影迷的奇洛李維斯。時隔21年才遲來的頭銜，就算是現在依舊實至名歸，可惜奇洛李維斯沒有自己的「性感王」雜誌封面，但相信生性低調的他不會在意。

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