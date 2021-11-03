殺神4｜荷里活男神奇洛李維斯零架子　幫劇組搬器材上樓梯

人氣動作片《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter4）現正開拍中，演員包括有荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）、甄子丹、澤山璃奈（Rina Sawayama）、沙米爾安德森（Shamier Anderson ）以及真田廣之等人。
《殺神John Wick 4》正在拍攝當中，近日Twitter上流傳一條幕後花絮，勁貼地的男神奇洛李維斯仍然身穿戲服，在轉移拍攝場地時，幫助劇組工作人員搬運拍攝器材，當中有工作人員上前打算取走奇洛李維斯手上的器材，不過他就未有放手，反而堅持拎器材且再一步步走上長樓梯，毫無巨星架子！
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事實上早前奇洛李維斯送出勞力士（Rolex）「黑水鬼」給《殺神 John Wick》團隊的好友，錶款為Rolex的Submariner系列，黑圈黑面附日曆款式（俗稱黑水鬼），據知零售價約為$10,000美金（約$77,800港幣），炒價升至10多萬元港幣一隻。
細心一看，錶的背面更刻有「THE JOHN WICK FIVE JEREMY THANK YOU KEANU JW4 2021」字樣，特此紀念。
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