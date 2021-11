殺神4｜荷里活男神奇洛李維斯零架子　幫劇組搬器材上樓梯

人氣動作片《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter4)現正開拍中,演員包括有荷里活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)、甄子丹、澤山璃奈(Rina Sawayama)、沙米爾安德森(Shamier Anderson )以及真田廣之等人。



奇洛李維斯正在拍攝《殺神John Wick 4》。(劇照)

《殺神John Wick 4》正在拍攝當中,近日Twitter上流傳一條幕後花絮,勁貼地的男神奇洛李維斯仍然身穿戲服,在轉移拍攝場地時,幫助劇組工作人員搬運拍攝器材,當中有工作人員上前打算取走奇洛李維斯手上的器材,不過他就未有放手,反而堅持拎器材且再一步步走上長樓梯,毫無巨星架子!

奇洛李維斯(Keanu Reeves)同好朋友一人一隻「黑水鬼」。(網上圖片)

事實上早前奇洛李維斯送出勞力士(Rolex)「黑水鬼」給《殺神 John Wick》團隊的好友,錶款為Rolex的Submariner系列,黑圈黑面附日曆款式(俗稱黑水鬼),據知零售價約為$10,000美金(約$77,800港幣),炒價升至10多萬元港幣一隻。

細心一看,錶的背面更刻有「THE JOHN WICK FIVE JEREMY THANK YOU KEANU JW4 2021」字樣,特此紀念。

