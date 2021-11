由奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的系列電影《殺神John Wick 4》,自公布邀得「宇宙最強」甄子丹參與後,一直受香港人關注。今日甄子丹在IG出片,表示經歷4個月拍攝時間,自己的戲份經已完成,終於可以返香港見老婆仔女,而片中更展出他跟奇洛李維斯的合照。

甄子丹在車上拍片,跟大家宣布已完成拍攝《殺神John Wick 4》。(影片截圖)

影片一來,是甄子丹在車上自拍,高興表示歷時4個月的拍攝時間已經完成,可以返屋企跟太太和仔女見面,他稱今次拍攝過程非常有趣,更約定大家到時戲院見。

甄子丹公開跟奇洛李維斯的合照。(影片截圖)

鏡頭一轉,影片拍到他回到休息室時,收到奇洛李維斯一份禮物,包括一支印有「Thank you Donnie. You’re the best. Keanu」字樣的長笛,同時又收到他跟導演Chad Stahelski聯名送出的Tee。最後鏡頭代表甄子丹拍完煞科後,逐一向導演、奇洛李維斯等人道別,他更與奇洛李維斯來個擁抱及自拍。甄子丹跟奇洛李維斯講不捨得團隊,但真的要回家了,殊不知奇洛李維斯搞笑地回應︰「Go Home!(返屋企啦)」場面相當搞笑。