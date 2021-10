奇洛李維斯(Keanu Reeves)是圈中公認的暖男,對待台前幕後的工作人員都十分友善。《John Wick》系列受到一致好評,2022年在上映香港上映的《John Wick: Chapter 4》票房成績也相當理想。近月亦有消息指《John Wick 5》即將開拍,相當期待。



奇洛李維斯(Keanu Reeves)同好朋友一人一隻「黑水鬼」。(網上圖片)

近日網上流傳了一組相片,拍得奇洛李維斯(Keanu Reeves)與一班好友到名錶店中開懷大笑,原來是他送了其餘四位好友每人一隻Rolex潛水錶。該錶款為Rolex的Submariner系列,黑圈黑面附日曆款式(俗稱黑水鬼),官網標價要價7.1萬港幣,但炒價現已升至十多萬一隻。細心一看,錶的背面更刻有「THE JOHN WICK FIVE JEREMY THANK YOU KEANU JW4 2021」字樣,十分細心。

正呀!(網上圖片)

