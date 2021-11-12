香港秘密搜查官．評論︱無制限再衝擊電視史　意義遠超《造星IV》

今年11月，ViuTV可謂落足力，從黃金時段晚上9時半起一連推出《全民造星IV》、《神的女主角》及《香港秘密搜查官》三部全新綜藝，每一部風格截然不同，務求擊中不同觀眾層，如：連續四年製作、兼誕生人氣男團MIRROR及ERROR的《全民造星》已累積一定口碑，今年選女團更吸納男觀眾；而以Anson Lo（盧瀚霆）為主角的《神的女主角》就擺明以龐大的「鏡粉」群為目標；而「無制限OT編集団」的新作《香港秘密搜查官》就顯得尤為神秘，開播前幾乎無人知曉「到底呢個節目搞邊科」，而觀看人次及收視亦一直次於另外兩部，亦有言論指節目不知所云，但原來這部才是最高質及最值得觀看！



《香港秘密搜查官》由「無制限OT編集団」製作，Asha（徐㴓喬）、Marco（葉振弘）、Hanna（陳漢娜）擔任主持；節目首周收視達3.5。

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《香港秘密搜查官》由累積口碑兼「捧紅ERROR」的「無制限OT編集団」製作，繼續由格仔Mike（劉諾衡）、Agent L（曹梓沖）執導、麥可暉撰稿，並由Hanna（陳漢娜）、Asha（徐㴓喬）、P1X3L成員Marco（葉振弘）擔任主持。《香港秘密搜查官》顧名思義就是由Hanna、Asha兩位搜查官帶領雜務Marco上山下海、深入虎穴探查本土一些不為人知的秘密，讓觀眾認識「HomeKong」的不同面貌，就如節目開首的Tagline「有人覺得香港唔再神秘、唔再神奇，但呢度仲有無限奧秘，靜候我哋探索。」滿滿都是對香港的愛。

點擊圖輯睇《香港秘密搜查官》紀錄的靚景！

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談起香港的地標就不得不提維多利亞港，首集三位主持就帶同深水拍攝工作「亞特蘭提斯人」去探討「維港的秘密」，看過無數次維港風光、乘過無數次天星小輪過海，又有誰調查過維港有多深？不以搜查精神搏一搏，又怎能發掘到不明海底生物（據說可能是羽毛星）？同理，在「本土傳說生物」一集，就去一探99％香港人沒見過赤麂的廬山真面目，雖然從凌晨走到清晨、翻山越嶺，還是未能親眼目睹，幸足跡攝影機卻錄得激罕黃金畫面，呈現在觀眾眼前，繼中華白海豚近距離出沒後，再在香港電視史寫下一筆。

從《美女郊遊遊》、《大海男兒》到《ERROR自肥企画》，「無制限OT編集団」一直都熱衷於拍攝香港自然生態，也熱愛帶一班主持上山下海，務求將香港秘景呈現觀眾眼前，重點係——真係拍得好靚！

考驗觀眾

在《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》，「無制限OT編集団」的風格「癲喪」，打破不少尺度及框框，令觀眾相當「過癮」，不過亦某程度上被部份觀眾定型；《香港秘密搜查官》走查秘路線，那些觀眾難免認為趣味度減而無所適從；不過這正正應驗了《ERROR自肥企画》末集談及的「娛樂碎片化」：「慢慢所有人都唔能夠再有專注力，承載重大意念。」、「如果觀眾未準備好戰鬥，嚴肅謹慎嘅警醒有咩為？」又言，其實在笑聲和瘋狂背後，「無制限」的節目背後不單有綜藝需具備之歡樂，還藏有訊息待觀眾自行發掘，而《香港秘密搜查官》更是深化了背後的意義，對觀眾的要求更高。

「無制限」的節目背後不單有綜藝需具備之歡樂，還藏有訊息待觀眾自行發掘。

例如在「香港水清時」一集，表面是研究中秋水最清，Mike導自肥玩潛水，其實同時也在探討本地的水質問題，海底沉船的畫面更是令觀眾大開眼界。在「新聞最前線」一集，亦追蹤及紀錄了記者為尋求真相的艱辛工作日常，可謂別具意義。觀眾亦紛紛留言大讚「無制限」又一創舉：「有求真精神好有意義」、「簡單得嚟新鮮、好睇」、「無制限每集訊息都好強烈，真係感覺到熱血沸騰」。至於記者為什麼說《香港秘密搜查官》高質過討論度爆燈的《全民造星IV》？的而且確，《造星》為觀眾帶來娛樂無庸置疑，也為沉寂而久的娛樂圈帶來生氣；但《香港秘密搜查官》的社會意義及本土性之高，證明「無制限」的節目已經遠不止是綜藝。

香港秘密搜查官丨體驗做記者一日 Mike導黑雨奮力採訪：Respect