大S再陷離婚疑雲！汪小菲抖音直播面容極憔悴　超強濾鏡難掩殘樣

陷離婚疑雲，汪小菲在母親張蘭的抖音中露面，面容憔悴瘦了一圈，從大S喊離婚，到汪小菲在抖音把大S的內容全刪光，還把名稱改成「小玥兒她爸」，而大S妹妹小S最近在記者會上對姊姊的話題避而不談，外界都好奇這對夫婦到底和好了，還是真離了。



汪小菲這次回家，母親張蘭為他烤了全羊補身子，抖音中，張蘭稱汪小菲剛從工地回來，臉上有些疲倦，而且可能沒料到鏡頭在拍，表情嚴肅沒有笑容，各界都認為他瘦了一大圈，但也有可能是抖音直播時張蘭用了美顏美肌顯瘦，或真的工作太累了，也可能是角度問題。

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不過，大S和汪小菲的狀況如何，在徐家已成避談話題，小S在面對外界詢問時，也以害怕的表情說不敢代表大S發言，這段婚姻，還在迷霧之中。

汪小菲在母親張蘭的抖音中露面，面容憔悴瘦了一圈（抖音直播截圖）

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