56歲黎耀祥拍《拳王》瘋狂操肌　兩個月喪減20磅除衫騷肌無難度

撰文：趙允琳
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由陳耀全（Andy）監製的無綫台慶劇《拳王》，將接檔《星空下的仁醫》、於後晚（23號/周二）起逢周一至周五晚九點半翡翠台播出。以拳鬥及權鬥為主線、銳意探討人性的《拳王》，主要演員有黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲、譚俊彥、鄭子誠、許家傑、翟威廉、冼灝英、李君妍及孟希璘等。據知，為了讓所有演員均能突破以往演繹角色，Andy特意在開拍前抽時間與每位演員作個別溝通，了解其性格及個人經歷後，再為其度身設計角色。Andy笑指其中一個目標，就是將三屆視帝黎耀祥打造成「擂台版梟雄」！

祥仔話，佢之所以能夠咁投入咁操肌，張振朗（左）同埋朱敏瀚都居功唔少架！

祥仔接拍《拳王》時已年屆56歲，其飾演角色石傲山亦早已是退隱拳壇的成功商人，照理沒必要像張振朗及朱敏瀚等操得如此辛苦！但為了一場44秒的回憶戲，祥仔專誠進行地獄式減肥及操肌，並在短短兩個多月內甩掉20磅，體脂率也跌至人生最低！今早《拳王》官方社交網「拳王The Ringmaster2021」發布了一條宣傳片，祥仔笑指幸好自己當初操肌沒有半途而廢，否則便遭監製「賣豬仔」：「我試妝時好肥，咁我就開始節食同做運動，去到試造型時已減咗幾磅；點知之後就一直落唔到磅，我就同監製講：『我未必修得咁好，可唔可以唔使除衫？』Andy當時話：『放心！回憶戲可以拍大頭。』雖然監製咁講我係定咗，但我覺得都係唔可以放棄，因為同組其他演員都好努力！好彩我堅持咋，Andy到最後係成個身都拍晒嘅！」

雖然只係44秒嘅擂台戲，但祥仔都咁認真應對，果然專業。

祥仔在片段中，還分享了他的健身餐單，就是雞胸、雞蛋、蕃薯為主食，偶爾加些番茄和蔬菜；至於運動及操拳方面，祥仔除了每星期兩次依照劇組安排進行拳擊訓練外，更專誠請來教練作定期專業指導，另每晚亦會自行在家鍛鍊，靠驚人意志力令56歲的他仍能在短時間內鍛鍊出鋼條身型。另觀乎劇組發布的最新劇照，勁力十足的祥仔胸膛結實，腹部的朱古力肌亦頗為明顯，再配以「打到飛起」的姿勢，單看相片已能感受拳賽的可觀及刺激性。令人意外的是，該批劇照原來全部出自祥仔兒子黎正橋手筆，祥仔指囝囝13歲開始已愛上攝影，雖然相當認真鑽研，但卻沒想過以此當職業：「因為佢想享受當中嘅樂趣。有時我開工佢會去影，因為佢鍾意有故事性嘅相，佢呢方面都幾有自己諗法。佢以前陪我開工嘅時候，都會同工作人員研究打燈嘅問題。」

祥仔又指雖然操肌過程辛苦，但由於劇中所有男演員萬眾一心，大家又會無私分享操肌秘訣和心得，故此雖然辛苦但仍很開心。祥仔又笑言很開心今次能與心目中的黃金組合Andy及編審冼翠貞合作，並謂《拳王》最吸引他的地方，是「尋找自我」的主題：「好少劇集有個主題去貫穿成套劇，每個角色又有推進同過程，喺過程入面觀眾可以感受每個角色嘅成長。」Andy則直指祥仔是次角色除了體能及體型上有突破外，祥仔在演繹上亦展現了一定功力：「點解話係擂台版嘅梟雄，因為大家睇開頭，會覺得祥仔個演法好小人物，但去到講番十年後嘅戲，祥仔就會變成另一個人，好有嗰種充滿野心嘅成功人士特質，佢好演得出嗰種分別。祥仔同我講，話好鍾意我哋幫佢安排件皮褸，佢一著親就入戲架喇，所以你哋細心留意嘅話，祥仔劇入面其實冇乜戲服。」

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