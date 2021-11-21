林明禎與弟弟貼身暢泳變身撒嬌姐姐　網民極羨慕：我也想當弟弟！

現年31歲的「大馬女神」林明禎一直視弟弟為掌上明珠一樣，更曾經講過如果他被人欺負一定會挺身而出拼盡全力保護對方，然而近年卻因為經常港台兩邊走需要離鄉別井工作，因此今年亦無法回馬來西亞與弟弟慶祝生日，只能看回舊照片表達思念令她感到相當可惜：「今天家裡的小寶弟21歲生日，不知道多少年沒幫小寶弟慶祝生日了，然後也只有舊照發發。健康快樂喔！」



林明禎有「大馬女神」之稱。（IG：minchen333）

林明禎除了有姐姐林詩枝，更有兩個弟弟。（IG：minchen333）

林明禎亦一併上載多段以前與弟弟去游泳的片段，只見身為眾人女神的林明禎在弟弟面前就是一個愛打鬧的姐姐，不但跳上弟弟的背要對方背着自己游水，更一同玩跳水，甚至不理形象在弟弟旁邊忘我跳舞玩得瘋狂。不少網民坦言很羨慕弟弟，又留言表示被在林明禎旁邊無動於衷的弟弟笑死：「完全無視辣老姐在旁邊跳舞」、「地球上最幸福的弟弟」、「我也想當弟弟」。

林明禎跳上弟弟的背要對方背着自己游水。（IG：minchen333）

網民被在林明禎旁邊無動於衷的弟弟笑死。（IG：minchen333）

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