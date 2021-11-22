星空下的仁醫．全劇評｜還原度高但悶　點解唔轉一轉套路玩法？

無綫劇集《星空的仁醫》全劇評



《星空的仁醫》1-25集播畢，說它是TVB近年大作，醫療劇之中的經典之作也不為過。無論是劇本的緊湊程度、故事內容的豐富程度、單元故事帶給觀眾的反思、演員的演出和投入、畫面上呈現的精緻度，以及整個醫院、手術的像真度，都是近年少見的。劇集內容雖然豐富、好睇，但卻不能稱之為有驚喜、精彩，編排之上依舊是老土又單一。睇到中段已經估到八九成劇情，又怎能留得住觀眾，令大家不會轉台睇其他劇？

係幾好睇嘅。（《星空的仁醫》截圖）

《星空的仁醫》是一套純正港劇，即在25集劇情之中包含了幾個主角、各自一條獨立故事線、配角與主角之間亦有感情線，又或是配角之間有感情線、主角們必要是為了一個共同目標而奮鬥，在友情之間又會萌生一些愛情等。除此之外，劇情之中有人犧牲，最後主角們一定會共同對抗「Final Boss」，結局一定是大團圓結局等，也是港劇慣用套路。總而言之就是「乜都有」！

結局尾一定要打「大佬」。（《星空的仁醫》截圖）

大堆頭、大製作就代表一定是好？又未必，當然這些因素是通過高收視的途徑之一，遵守這些既有的套路固然可以保證有收視，但並不一定能吸引「非TVB迷」的觀眾群。再將目光推前，其實這個一向行之有效的套路已沿用了十數廿十載，又何不作出一些轉變？前幾篇評論中已提出過，外國已發展出另一套劇集模式，主打生活化、輕鬆治癒向的劇情編排，亦同樣大受歡迎。

鍾嘉欣演出加分。（《星空的仁醫》截圖）

港劇並不是不好，也不是必定要更改的套路，但如果TVB近年大力推行年輕化、打着創新的旗號的話，是不是也應該從舊有的劇集套路上作出根本上的改變呢？再重申一次，《星空的仁醫》唔係唔好睇，但以一套難得的醫療劇的話，其實可以做得更出色、更加與眾不同。