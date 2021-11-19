星空下的仁醫大結局劇情｜馬國明失醫生資格？　鄭嘉穎發現大秘密

《星空下的仁醫》第25集（22日）劇透
《星空下的仁醫》上集講到，少女程念璇因盲腸炎入院，其父程志斌極其緊張。甘楓（鄭嘉穎飾）向明珠（康華飾）要求加入3D打印研究小組。眾人偶而得悉當日告密的不是叢昕（馬國明飾），始知一直錯怪叢昕。思雅（區明妙飾）因支架變形再度入院，叢昕驚悉支架竟是麾濤出品；振堯（海俊傑飾）為免事情鬧大，拒絕再讓叢昕參與手術。麾濤欲注資兒科中心，以芯（鍾嘉欣飾）使計找出麾濤老員工，老員工和盤托出……叢昕離開醫院之際，看到志斌突然抽搐痙攣，命懸一線。
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以下內容有劇透，逃生門在此：
星空下的仁醫．專訪｜鍾嘉欣思鄉病難捱 子女分隔兩地：個心會痛
星空下的仁醫｜鄭嘉穎代表品點止Law霸 有兩個至今依然廣泛流傳
最新一集（2５）講到，明珠的下屬張梓立（姚亦澧飾）私下找上甘楓，希望甘楓接手為霏雨（鄭澄飾）做手術，然而甘楓亦對霏雨的手術毫無把握。志斌遷怒叢昕，投訴他專業失德。叢昕接受委員會聆訊，有委員挑剔他用字前言不對後語。叢昕獨自來到美詩（江芷銦飾）墓前，不料遇上懷霜（龔慈恩飾）……甘楓逐一追查3D打印研究報告提及的外國醫療機構，揭發重大秘密。卓盈（張寶兒飾）發現兒童院郭院長留給她的一封信，信中道出一直隱藏着的真相！懷霜自告奮勇為霏雨做手術，再次與叢昕、甘楓步進手術室！
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