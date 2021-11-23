利穎怡po合照惹網民熱討　袁鎮業強調冇掂到心口︰係個動態過程嚟

上周五（19日）是無綫舉辦《萬千星輝賀台慶2021》的大日子，藝人們都會盛裝打扮出席。而女藝人除了在紅地氈上爭妍鬥麗外，另一個戰場就是IG，她們會在IG貼出穿晚裝的靚相。而有「正義女神」之稱的利穎怡（Joan）亦有在IG貼相，她當晚穿了一條Tube Dress，斯文大方，不算太性感。但她的一張跟藝員訓練班同學仔的合照就意外引起關注。



Joan發文留言道︰「一個有笑有淚的晚上♥️作為一個訓練班畢業生，昨晚的表演完全感同身受，owen個獨白直頭喊到收唔到聲…希望大家都能明白我們，我們愈來愈來越好。我是利穎怡，來自第二十六期藝員訓練班。」（IG@joannyle）

Joan在IG貼了幾張當晚的照片，其中一張是跟第二十六期藝員訓練班的同學的合照，相中有幾位男藝人，分別是譚永浩、何廣沛、余應彤和袁鎮業。5位藝人分別舉高手掌，但袁鎮業（Kelvin）的手掌就剛好放在Joan的胸前，位置敏感，有不尊重對方之嫌。網民留意到照片，並有人留言道︰「第5張相想點啊」、「第五幅果個男人隻手咁PK」，而Joan亦有分別回覆道︰「搞笑」、「無掂到㗎」等，還Kelvin清白。

這張照片引來「鹹豬手疑雲」。（IG@joannyle）

而Joan回應《香港01》記者時亦強調對方的手沒有騷碰到敏感部位，她以短訊回覆道︰「當然無掂到！佢哋全部都係我哋26期訓練班同學，都好熟！大家都係特登搞笑影，我哋習俗係搞笑遮大家樣影相，Kelvin佢驚我走光幫我遮住個胸姐，絕對冇冒犯的意思。」而Kelvin就錄音回應說︰「當然呢隻手係冇掂到啦！咁我同佢亦都好好朋友啦，呢張相係一個動態過程嚟嘅，我隻手遞緊上去，但係咁啱影嗰陣時停留咗喺佢個心口度，絕對係一個誤會。」

Joan貼了跟2012年第26期藝訓班同學的合照，而Kelvin是該屆的班長。（IG@joannyle）

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