天加一與音樂平台做韓綜《iDOL STATION》　嘉賓陣容有女團SKYLE

東南亞大型音樂平台打造韓綜iDOL STATION節目第二季，11月22日宣佈擁有豐富韓流做秀經驗的天加一文化傳媒做製作，令第二季將強勢回歸的《iDOL STATION》也迎來了全面升級，並將於11月30日播放第一集。

ENHYPEN

在嘉賓陣容上，第二季不僅加入了韓國偶像娛樂公司FNC旗下著名男子團體SF9的成員前來坐鎮，還有HYBE旗下廠牌BELIFT LAB男團ENHYPEN的成員 、株式會社RBW 娛樂的ONEUS 等人氣男團及剛出道的中韓女團SKYLE 已確認了參演。

ONEUS

據悉該節目將會在中國香港地區、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸共計五個地區播放，之前第一季的嘉賓有SEVENTEEN、NUEST、ONF、VERIVERY等著名人氣男團，敬請期待全新升級的第二季帶來的更多驚喜吧！

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？