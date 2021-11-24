全民造星IV｜Marf堪稱四季最全能人氣爆升　自爆曾跟Anson Lo習舞

ViuTV選秀節目《全民造星IV》比賽進程來到60進40的小組賽，今年就由現年19歲的獸醫助護Marf（邱彥筒）率先跑出，唱歌、跳舞、舞台魅力、觀眾緣都堪稱一絕，被觀眾指是四屆《造星》最為全能選手，人氣隨之急升，IG粉絲數從4千勁升逾10倍至4.6萬，首輪競賽個人演出片段上架不足兩星期已獲逾35萬觀看次數，是為本屆之冠；而在本輪小組賽Marf作為隊長更具大將之風，在Dance Battle環節更帶領全場盡顯星味，獲激讚「Marf世一」！周二晚（23日）節目播畢後Marf就首度開IG Live，吸引逾2,000人持續觀看，作為未出道新人可謂相當厲害！



Marf就首度開IG Live，吸引逾2,000人持續觀看，作為未出道新人可謂相當厲害！（IG／＠_marifemarife_）

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直播期間Marf透露了不少資料，舞技不俗的她指15歲開始學舞，除了曾經跟MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Lokman（楊樂文）習舞，與《造星III》季軍ANSON BEAN（陳毅燊）更是同門師兄妹，跟同一位外籍跳舞老師學跳舞；至於唱歌，更只是學了兩個月，可謂相當有天份。談到喜好，Marf直指自己喜歡歌手William Singe、泫雅及韓國女團MAMAMOO，又坦承比較喜歡Solo，不過入女團則可以嘗試更多；她又即席演唱吳雨霏及謝安琪的歌曲大展歌喉。Marf亦大方答愛情問題，指若然不計算Puppy love，拍過2次拖。

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直播途中A組導師許廷鏗（Alfred）亦有閃現，Marf透露Alfred起初不太懂得表達自己，但之後被一眾參賽者溶化，又賣口乖大讚對方是很成熟的男士；被問及花姐惡唔惡，Marf就指她好多時都是口硬心軟。Marf的照片予人一種酷酷的感覺，本來以為她為相對寡言，沒想到她不斷解答網民問題，可謂相當健談，觀眾紛紛大讚她勁Cute兼反差萌滿分！Marf直言希望支持者叫「Muffins」，更表示好鍾意吸引到姊姊、妹妹喜愛。

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