全民造星IV︱兩大造馬疑雲　梁祖堯變箭靶被鬧：選隊Terror出嚟？

ViuTV偶像育成選秀節目《全民造星IV》的女團首輪比拼周五（19日）落幕，隨着兩位導師許廷鏗（Alfred）及梁祖堯從復活區挑選12名參賽者填滿侯補名額，60強亦隨之誕生。與此同時，導師的選擇似乎跟觀眾的心水有所出入，觀眾緣極佳的阿妹（黃敏蕎）、Yanny（劉綺婷）、阿Wing（余施熲）、Jackie（劉展翹）、Yanis（吳欣諺）等大熱人選紛紛落馬，令ViuTV官方Facebook及連登討論區都被留言灌爆，認為導師選擇跟大眾所認知的女團定義相左，網民鬧爆賽制不公兼節目造馬！



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《全民造星IV》今年一改賽制變成抽籤進行一對一對戰，勝者晉身60強，而敗者則跌落復活區等候剩下的12個侯補名額，對於對戰人選抽籤一說，觀眾似乎從始至終都抱持懷疑的態度，皆因16歲的阿妹與燒賣（曾業喬）對戰、仙界美女Ivy So（蘇雅琳）與Candy（王家晴）對戰、女團之選Yanis與Day（許軼）對戰、舞者Win Win（楊安妮）與So Ching（蘇芷晴）對戰，太多的巧合造成年經之「造馬說」再被提起，認為對戰表根本一早已被安排好，以製造話題。

全民造星IV︱阿妹無緣晉身60強網民嬲爆 5位最唔應該淘汰參賽者

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除此之外，導師梁祖堯選擇復活「重讀生」方方（方芷欣）和39歲四子之母Ling（謝裕玲）惹來極大爭議，網民不滿結果，直斥其徇私自己人，更到他IG留言尖酸鬧爆：「你揀復活自己熟人，對你好失望」、「你諗住幫Viu選隊Terror出嚟？」、「偏心到呢….本身識得嘅就可以復活」、「還我呀妹！唔聽民意」、「依家講緊女團呀大佬！靚女後生唔要，搞笑？」、「對今次既賽果好失望囉」、「咁多集都與民為敵」、「浪費左好多好有潛質而且有觀眾緣既參賽者，你係最需要被調教」。