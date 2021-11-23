姚焯菲爸爸望囡囡學業為重　睇到實防男仔埋身：所以我哋咪跟到足

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）因參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》而人氣急升，而Chantel的背景及家人亦備受關注，早前姚爸爸就被曝光，任職投資公司CFO的他年輕有型，更是高學歷人士，實力過人。日前Chantel與爸爸獲邀上由鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，首度受訪的姚爸爸不但談吐謙虛有禮，一把靚聲更獲網民大讚絕對不輸專業DJ！



「國民初戀」姚焯菲（Chantel）與爸爸一起上電台節目《口水多過浪花》。（Facebook@口水多過浪花）

據知姚爸爸擁有紐卡斯爾大學文學士學位及卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現時擔任投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，同時是註冊會計師，在行內好有名。遺傳了爸爸優良基因的Chantel，人靚聲甜，姚爸爸亦十分支持囡囡，當初更鼓勵她報名參賽：「一開始係諗住畀佢攞啲經驗啦，除咗讀書之外，可以喺出面攞返啲工作經驗，對佢嘅人生都會有好大嘅幫助。（點樣發現佢鍾意唱歌同唱得咁好呢？）都好巧合㗎，我平時揸車載佢返學放學，佢有時都會哼下歌，咁我就偷聽到佢唱歌，覺得佢都幾有Potential（潛質）。」

Chantel近日推出新歌《原來談戀愛是這麼一回事》。（IG/ @chantelyiu）

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由比賽面試到錄製節目，再到出席活動、拍劇，雖然姚爸爸要返工，但他都堅持車出車入，睇實囡囡：「我自己本身份正職返朝九晚六，Chantel好多時放學去拍攝，我都盡量抽時間去接佢，媽咪都會幫手，尤其係女仔要換衫嗰啲，媽咪就方便啲，我就負責接送喇，有時拍到好夜我都要喺出面等佢放工。（見到好多男仔鍾意Chantel你有咩感受？）都驚㗎，擔心㗎，所以我哋咪跟到足囉。」

由於Chantel未成年，所以姚爸爸都堅持車出車入睇實囡囡。（影片截圖）

現時已經加入樂壇的Chantel，在過去一年亦成長了不少：「我覺得條路清晰咗好多，可能比賽嘅時候唔知道下一步會點，但係而家就多咗好多機會，同埋會清晰咗，原來我原來已經有自己嘅歌喇，可能下一步就係宣傳各樣嘢，但係比賽嘅時候唔知道會唔會有宣傳，唔知道會有咩Job，跟住就會好亂。（覺得自己係咪一個歌手？）未係好Professional（專業），但係都係半個囉我會形容。（你條路想點樣行呢？）完成咗大學先，我知道會愈嚟愈忙嘅，因為而家中四已經忙，跟住中五會更加忙，但係希望自己handle到。」

Chantel不時出席活動。（IG@chantelyiu）

而姚爸爸亦表示雖然十分支持囡囡，但就堅持Chantel要讀完大學才可以考慮下一步：「其實我想佢兩邊都顧及到嘅，但學業為重，點都要完成咗大學先去諗做唔做歌手，我成日都強調一樣嘢就係佢鍾意唱歌唔等於佢鍾意呢個職業，咁我想佢兩邊一齊行住先，去到個point佢再自己決定，但minimum（至少）係大學畢業。我都支持佢做歌手，但唔等於要放棄學業，最基本學業你一定要有，所以我成日都提點佢嘅，有時會嚇下佢，如果到你有一日做咗歌手，但你身邊啲歌手全部都大學畢業嘅，你自己又唔係嘅，你會點諗呢？」

Chantel都希望讀完大學後才考慮下一步。（Facebook@口水多過浪花）

Chantel要兼顧工作同學業，雖然過程辛苦，但她就利用工作空檔努力溫書，成績反而比上年更好，而她對自己的未來亦好有規劃：「其實我自己而家係enjoy嘅，但係成日都會諗將來嘅自己會唔會真係鍾意做呢樣嘢呢？尤其是功課升咗一級之後忙咗好多，大學嘅時候會驚兩邊開始manage（兼顧）唔到，冇咁多時間溫書，呢個係我嘅concern（擔心）。我覺得如果自己唔讀晒全部嘅話會好left out（被排除在外），我要完成晒成個Process（過程）先真真正正出嚟做嘢。（大學想讀乜？）我想讀Business Management（商業管理），同爹哋嗰啲差唔多。」Chantel果然叻女呀！