十月初五的月光｜石修慶祝74歲生日　豪宅花園開Party飽覽夜景

TVB台慶劇《十月初五的月光》在昨晚（21日）首播，劇中石修飾演海味店老闆全海景，與Q姨（米雪飾）有不少對手戲。在演藝圈縱橫多年的石修，除了演技備受肯定之外，在外在保養方面亦為人津津樂道。日前石修迎來74歲生日，他在IG Post出九宮格照片，當中橫跨童年、中年至現時，令人驚嘆的是近年他的樣貌都沒有太大改變，甚至愈來愈有魅力，無論外貌、體態及舉止都沒老態，依然風度翩翩！



石修在台慶劇《十月初五的月光》中飾演海味店老闆全海景，與Q姨（米雪飾）有不少對手戲。（微博@陳志江Lister）

童星出身的石修，在演藝圈打滾多年，日前迎來74歲的他依然風度翩翩！（IG@sheksau）

而石修兒子陳宇琛亦有Post出與媽媽黃茹麗、太太林佑蔚一起為爸爸慶生的合照，並寫道：「Happy Birthday to our superhero（祝我們的超級英雄生日快樂）！《The Incredible sheksau》」，大讚爸爸在帥氣、魅力、善良、耐心、力量及誠信各方面都是滿分！此外，他們更開Party慶祝，身穿啡色外套的石修依然有型有款，魅力不減，狀態極好！從相中所見，派對在一間豪宅的花園舉行，花園內有一個大泳池，環境優美，飽覽無敵夜景，不過就未知是邊位的屋企。

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入行六十幾年的石修，曾在2004年「沙士」之後以104萬元購入沙田第一城一個實用面積326平方呎的單位，直至前年中以560萬元沽出，獲利456萬元，升值達4倍！