吳啟華狂曬Rolex名錶珍藏　似足賣廣告：可以用幾十年甚至過百年

已在內地發展多年的吳啟華早前正式進駐抖音，一眾圈中好友都為他拍片宣傳，現時已經吸引近60萬粉絲關注。曾自爆家中珍藏了超過40隻勞力士（Rolex）名錶的吳啟華，近日就拍片大曬自己的收藏，更大談鍾意Rolex的原因：「我不是喜歡，我是愛，而且愛得很深。它精準、防水、耐用，戴在手上手感很好，而且它是我少有身邊能真正保值，甚至升值不少的東西。最便宜三幾萬就可以入手，可以用幾十年，甚至過百年的寶貝，你能不喜歡它？」



+ 40

片中所見吳啟華戴上手套，正在研究手中的錶，之後他再曬出十幾隻Rolex名錶，無論是台詞，還是短片內容都十足十廣告一樣，難怪有不少網民都笑言吳啟華是Rolex「代言人」：「這廣告拍得不錯」、「不會是要帶貨吧，這個我買不起」、「首次直播就要賣勞力士？」

似足賣廣告！（影片截圖）

+ 13

現年57歲的吳啟華不但保養得宜，他在衣著方面亦十分有要求，他曾在節目《Tiger’s Talk》中透露自己每年豪花過百萬元置裝，買對鞋都要過萬元，擁有四架名車，更有不少名錶收藏，當中最貴的是勞力士的Yacht-Master，錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽，俗稱「糖果圈」，他以炒價80萬時買下，果然大手筆！

大手筆！（影片截圖）