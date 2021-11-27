大S離婚｜滿清皇族後代汪小菲係窮L？自揭真實家境：房子僅10幾坪

【大S汪小菲離婚】擁有「京城四少」稱號的汪小菲日前傳出與大S離婚，外界也紛紛好奇兩人真正的離婚原因。對此，網友也挖出張蘭過去對徐家下馬威的故事，當時張蘭初見大S母親就強調兒子擁有滿清皇族、愛新覺羅的血統，結果徐媽媽神回應：「蘭姐，對不起，我聽不懂，我們家就是不滿足人」。此外，更有網友再度曝光汪小菲昔日訪問，當時汪小菲表明自己並非含著金湯匙長大，小時一家人住在10幾坪大的房子。



汪小菲當年與大S結婚轟動兩岸三地網友，甚至還被冠上「京城四少」的封號，而他本人對這個稱號並不開心，更曾在訪問中表示，外界給他起了這個封號，讓他覺得大家對一些不了解的東西有誤解。

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汪小菲當時解釋，自己其實並非含著金湯匙長大，小時與父母同住10多坪大房子，過著顛沛流離的生活，9歲就在媽媽開的餐廳幫忙端盤子、擦桌子。後來他與大S的婚禮更造成轟動，網上一度出現「新驚世夫妻」稱號，認為這是台灣媒體在騷動，「第一就是說他們從小看長到大的一個台灣的女孩，突然就嫁給一大陸人了，可能有點像緩不過神的，那種突然」。

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