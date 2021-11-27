五月天跨年演唱會　20萬張門票十分鐘掃晒　特別留起5千張畀佢哋

五月天「好好好想見到你」演唱會高雄場11月27日早上開賣，4場共20萬張票引起粉絲搶購，10分鐘全數售罄，有機會加場嗎？五月天所屬相信音樂表示：「目前還沒有這個計劃，謝謝大家支持。」而在系統完成對帳整理之後，預計下午1點半在拓元釋票開賣。
五月天於12月24、25、31日以及明年1月1日在高雄世運主場館連辦4場「好好好想見到你」演唱會，是他們闊別4年多、第7度站上高雄世運主場館開唱，會提供5千張門票委由高雄衛生局及護理師護士公會聯合會等相關單位，邀請辛勞的醫護人員參與。隨後他們於明年1月15日在台中洲際棒球場完成延期的5場演出，明年1月在高雄、台中合計共有6場演唱會，網友打趣稱「五月天」要變「一月天」了。
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