劉心悠力撐正氣馬浚偉　新劇做郭羨妮新抱感神奇：拍攝期間好混亂

香港電台周五（26日）拍攝新問答節目《知情識趣31》，劉心悠受新創作總監馬浚偉所邀參與錄影，由於節目有意義，並沒有考慮太多酬勞的問題：「我《心宮計》識佢係一個好正氣嘅人，所以拍完劇之後都有去撐佢舞台劇；佢做嘅嘢都係為下一代、為教育，自問未有能力貢獻得咁多，佢出聲幫手只要係正面就一定會撐，就算我今日喺度出醜都OK，始終冇知識就係冇，好難去準備；但如果我細個有多啲問答大賽，我就唔會係一個hea嘅學生。」



劉心悠受新創作總監馬浚偉所邀參與《知情識趣31》錄影。（葉詩攝）

劉心悠日前拍畢ViuTV電視劇《冥冥之中》，她說：「第一次同Viu合作、得着好深；第一次同郭羨妮合作，佢喺劇中做我奶奶，同佢合作都幾有愛，佢又好靚女。因為有好多時空穿梭，有時拍攝期間會好混亂，每個人都分飾幾角，我都睇咗好多次劇本先明！」問起參與ViuTV、TVB、內地劇集感受有什麼不同，劉心悠就表示：「每個故事性質唔同，所以冇得比邊間公司，如果去內地就比較驚天氣凍同要隔離，香港就方便好多。不過我唔揀地方、而係揀故事，而每個經驗都好珍貴。」