林依晨產後首公開現身　身材Fit爆好似冇生過　目標要再減2公斤

39歲「零負評女神」林依晨與老公林于超結婚6年，10月順利生下天秤座女兒「小小林」後，才剛坐完月子，11月25日火速復出出席香氛品牌耶誕點燈活動，一襲低胸小露性感金縷禮服，襯托女神典雅氣質，神奇的是她產後狀態恢復神速，小腹平坦像「沒生過」，宛如少女體態令人驚艷。



升格當媽後，林依晨首場復工，一現身就被眾多媒體、粉絲包圍，她產後體態恢復快，幾乎接近孕前的體重，透露懷孕期間胖了10、11公斤，但多數是水分關係，所以才會瘦得快，目前還約有1、2公斤要瘦；外界指她會不會休息不夠、太快復出，林依晨笑言：「也不會，已經一個多月了」表示「媽媽心情好，身體就會健康」，表示有了女兒後，生心理當然會有極大的變化，但產後心理更需要時間調適，「所以媽媽開心，寶寶也才會開心，才能照顧好小生命」。

林依晨產後極速修身（按圖即睇女神近照）：

對於寶貝女兒，林依晨每天看着女兒成長，天天都有驚喜，笑言「她的存在就是一種神奇，努力跟她相處的過程中，也發現不同的自己，還不時會被她療癒」，一直專心跟她相處，就耗掉蠻多心神，相對地也消耗不少熱量，透露快速瘦身秘訣。

今年的聖誕節，對於林依晨而言，格外有意義，不僅是她和老公林于超從相識相戀10周年，又迎來夫妻兩的愛情結晶寶貝女兒，她笑言會準備禮物送老公，至於未來計劃，林依晨也透露，在疫情三級警戒期間，她不但孕育新生命，還孵出了一本「小書」，之後也將推出，但關於戲劇作品，就得等到明年春天了。

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