林依晨破豪門婚姻6大謠言　丈夫被疑出軌發文反撃：不讓家人受冤

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-14 21:00

【林依晨】台灣藝人林依晨近日在微博上鮮有地以《我不卑微，他也不渣》為題的文章，為家人辯護，回應指出丈夫林于超沒帶「嫩模」回家、自己也沒有被「豪門」欺負。

林依晨這次就主動回應，指自己是家中唯一對外發言的管道，不發一語反而讓家人蒙受了不白之冤。（林依晨@微博）

林依晨長文澄清：嘗試當「印象中的好媳婦」只有2年，沒有被逼吃青蛙

38歲林依晨與丈夫林于超於2015年結婚，因時常分隔兩地，2人的關係也不時成為傳媒的話題。繼有傳2人婚變後，又有傳林于超帶「嫩模」回家，以及她需要每天4點半起床做早餐伺候豪門「老爺奶奶」、更為了懷孕而被逼吃青蛙。

對於失實謠言，藝人大多都由它不攻自破，但林依晨這次就主動回應，指自己是家中唯一對外發言的管道，不發一語反而讓家人蒙受了不白之冤，於是決定寫下長文澄清，指自己嘗試當「印象中的好媳婦」，只有頭兩年、「老爺奶奶」從沒有為難自己、更開玩笑指在家中勉強稱得上「嫩模」的，只有她自己。

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同是常與丈夫分隔兩地的楊丞琳也留言，勸大家要聽當時人（即林依晨）的聲音；而邀請林依晨拍《各自安好》MV的劉若英也寫：「寫的真好 ！我在想為什麼字字句句都那麼熟悉？原來這些話我也曾經在心裡說過無數次，卻沒有能力像林依晨一樣幽默有理，卻又堅定明確的表達？」深表認同與支持。

人生難免遇到許多困境或意外，但只要心態正面、態度積極，不管手中拿到甚麼牌，都可以朝向正確的方向前進。 林依晨

林依晨亦剛亦柔，有關家人的不會退讓。（林依晨@微博）

林依晨的優雅成熟哲學：可以控制的，只有飲食和保養，其他要學會Let it go

林依晨除了有「零負評女神」的稱號，亦剛亦柔，今年38歲的她，也完美演繹了如何優雅地成熟，智慧似酒，愈釀愈醇，女子不一定要年輕才可愛。

林依晨以拍攝偶像劇為人所知，以「傻大姐」形象打響名堂的她，成長的經歷其實很辛酸，自小父母離異，母親為養家曾負債，更因過勞而腦中風。林依晨自工作以來，便負起家中債務與養育弟弟的責任，更在23歲時，便已寫下遺書給母親，不捨有天若離去，無人照顧媽媽，交托母親可找誰人幫忙，更從事演藝工作是自己興趣，不是為了還債，怕媽媽自責。

世界很大，人很渺小，當你看遍了身邊所有人事後，再想想自己，會發現很多事都是微不足道的，但我們卻常為這些事痛哭流涕、發脾氣，有點荒謬，像齣鬧劇。 林依晨

林依晨自工作以來，便負起家中債務與養育弟弟的責任，更在23歲時，便已寫下遺書給母親。（林依晨@微博）

林依晨也曾在社交媒體上寫：「在他人眼中，我們也許活得艱難，甚至是巨大的苦難，但只要自己是滿足而快樂，就無從也無謂比較。」生活或許不易也無常，但她卻樂天知命。林依晨與當年離開的父親沒有芥蒂、甚少緋聞、是次發文也是為了維護家人，她曾分享她對人生的看法，指每人生命中總會有遺憾，起初一定會糾結，但要學會放下，她曾在訪問中談到：「 做每一件事都盡力，無愧於心，回頭你會發現，有些事會怎樣都會發生，那便不用太糾結。」更曾社文網絡上分享，指能控制的事，就只有飲食和保養而已，既然不能掌握，就「Let it go」吧。不執，也算是大智慧了。

也許你會經歷很多不如意，但請和我一樣，堅信能讓你傷心難過的人只有自己！我不讓自己快樂，誰能讓我快樂？ 林依晨

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