林依晨10月做媽媽　傳人工方式懷孕過程煎熬　醫生：過程身心不適

撰文：王淑君
出版：更新：

38歲台灣女星林依晨要當媽媽了，經理人證實預產期在10月。台灣傳媒指，林依晨身邊的親友透露，她以人工受孕的方式懷孕，經過反復打針、採卵、植入，都是一番煎熬，終於能如願以償即將成為人母。

林依晨和圈外老公林于超結婚6年，由於丈夫在美國營商，平日聚少離多。林依晨私生活低調，但原來很努力想成為媽媽。據台媒報道，林依晨一直嘗試人工受孕，重複打針、取卵、植入這個令人煎熬的過程，終於守得雲開，丈夫也已返台陪伴待產，準備迎接新生命。

婦女過35歲受孕成功率下降

婦產科醫生梁巧儀指，人工授孕方式分別有「體內受精」(IUI)和「體外受精」(IVF)。

「體內受精」(IUI)每次大約有15%的懷孕率，超過3次後成功率會下降，女士年紀超過35歲，懷孕率也會下降。

「體外受精」(IVF)成功率則受女性的年齡和卵子質素影響。一般而言，40歲以上女士大約15至20%，35歲以下女士則有40%。進行人工受孕的婦女愈年輕，其成功率愈高。

🔼🔼🔼🔼女性在懷孕至生產的過程都不簡單，陳柏宇太太就曾因胎兒出現問題，需要終止懷孕👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻陳柏宇太太胎兒患愛德華氏症需終止懷孕　符曉薇：沒福氣看你出世👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

🔽🔽🔽星媽同仔女通常去邊？原來係試呢樣，即睇：黎姿方媛接仔女搭港鐵被讚夠貼地　陳茵媺：好耐冇坐過又快又方便🔽🔽🔽

過程會令生理、心理不適

梁醫生又指，不論是IUI或是IVF，治療過程中，醫生一般會使用藥物進行排卵。注射的排卵藥、破卵藥有機會引起荷爾蒙引起荷爾蒙副作用，如作悶、乳房或肚子脹痛不適。

有部分女性會對藥物的反應較大，特別是多囊卵巢綜合症的患者，可引起卵巢過度刺激症候群(OHSS)，身體內荷爾蒙水平過高，嚴重者或會出現肺積水、血管栓塞、卵巢破裂等。情況嚴重的話，需要入院抽腹水或胸腔積水，進行緊急手術處理破裂卵巢囊或水囊。

接受IVF的女士需要接受取卵手術，過程中需要麻醉。雖然過程中有陰道超聲波導引，但始終是侵入性手術，風險包括流血、發炎、有機會刺穿卵巢附近的器官，包括膀胱、腸道和血管等。

打針食藥、取卵手術的痛楚或副作用都是生理上的痛苦和不適，而結果亦不是百分百成功。一旦不成功，又再需要反覆治療，面對失敗或家人的期待落空，更是心理上的痛苦。「很多人接受治療，未必可以與其他人說或是透露，只能有苦自己知，身心疲累。」梁醫生說。

🔼🔼🔼🔼陳茵媺在仔女出世後甚少在幕前演出，專心照顧家庭，更經常為仔女炮製美食👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻陳茵媺當全職媽媽後熱愛下廚　為仔女及老公陳豪製作精緻日式便當👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇陳茵媺下廚製作美食：

+7
+28
興趣班│李嘉欣兒子5歲開始打高爾夫球　徐子淇諸葛紫歧兒子學劍擊周渝民直認是虎爸　教女全憑「夠長氣」　一原因決定不生第二胎曾歷校園欺凌自資出書談情緒健康　譚芷昀Celine：無需迎合他人張敬軒被外傭廣東話拼音字條考起　有網民睇到外傭購物清單唔識譯黎姿甘比諸葛紫岐帶小朋友率先水上樂園　Coffee白色比堅尼超搶眼
親子
娛樂親子熱話
林依晨
人工受孕
懷孕
孕婦
發表評論...