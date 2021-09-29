林依晨10月做媽媽　傳人工方式懷孕過程煎熬　醫生：過程身心不適

38歲台灣女星林依晨要當媽媽了，經理人證實預產期在10月。台灣傳媒指，林依晨身邊的親友透露，她以人工受孕的方式懷孕，經過反復打針、採卵、植入，都是一番煎熬，終於能如願以償即將成為人母。



林依晨和圈外老公林于超結婚6年，由於丈夫在美國營商，平日聚少離多。林依晨私生活低調，但原來很努力想成為媽媽。據台媒報道，林依晨一直嘗試人工受孕，重複打針、取卵、植入這個令人煎熬的過程，終於守得雲開，丈夫也已返台陪伴待產，準備迎接新生命。

婦女過35歲受孕成功率下降

婦產科醫生梁巧儀指，人工授孕方式分別有「體內受精」(IUI)和「體外受精」(IVF)。

「體內受精」(IUI)每次大約有15%的懷孕率，超過3次後成功率會下降，女士年紀超過35歲，懷孕率也會下降。

「體外受精」(IVF)成功率則受女性的年齡和卵子質素影響。一般而言，40歲以上女士大約15至20%，35歲以下女士則有40%。進行人工受孕的婦女愈年輕，其成功率愈高。

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過程會令生理、心理不適

梁醫生又指，不論是IUI或是IVF，治療過程中，醫生一般會使用藥物進行排卵。注射的排卵藥、破卵藥有機會引起荷爾蒙引起荷爾蒙副作用，如作悶、乳房或肚子脹痛不適。

有部分女性會對藥物的反應較大，特別是多囊卵巢綜合症的患者，可引起卵巢過度刺激症候群(OHSS)，身體內荷爾蒙水平過高，嚴重者或會出現肺積水、血管栓塞、卵巢破裂等。情況嚴重的話，需要入院抽腹水或胸腔積水，進行緊急手術處理破裂卵巢囊或水囊。

接受IVF的女士需要接受取卵手術，過程中需要麻醉。雖然過程中有陰道超聲波導引，但始終是侵入性手術，風險包括流血、發炎、有機會刺穿卵巢附近的器官，包括膀胱、腸道和血管等。

打針食藥、取卵手術的痛楚或副作用都是生理上的痛苦和不適，而結果亦不是百分百成功。一旦不成功，又再需要反覆治療，面對失敗或家人的期待落空，更是心理上的痛苦。「很多人接受治療，未必可以與其他人說或是透露，只能有苦自己知，身心疲累。」梁醫生說。

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