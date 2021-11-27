「甘寶寶」李桂英明顯發福變化大　息影後銷聲匿跡廿幾年曾傳病逝

由陳浩民、李若彤、黃日華等主演的97版《天龍八部》至今都是經典，劇中不少演員都已經淡出幕前，當中飾演段正淳（潘志文飾）情婦之一甘寶寶的李桂英，曾在90年代參演了不少劇集，但她自從淡出演藝圈後銷聲匿跡了廿幾年，甚至一度傳出她病逝的消息。日前嚴淑明在社交平台Post出與李桂英的合照，並寫道：「親愛的桂英，生日快樂，永遠愛你！」相中的李桂英打扮樸素，但與年輕時相比明顯發福，變化很大。



日前嚴淑明為李桂英慶祝生日。（IG@yanshuming）

雖然李桂英身形圓潤了不少，但面色紅潤，皮膚白滑，精神不錯。有網民留言問道：「這是《天龍八部》的甘寶寶嗎？我幾年前看新聞說她不在了，是同一個人嗎？」而嚴淑明就回覆：「是啊。」其實網民的疑問亦情有可原，事緣李桂英曾被誤傳死訊。李桂英在1988年參加TVB選秀節目後入行，長相硬朗英氣的她不算傳統意義上的美女，因此始終沒機會演女主角，而她最為人熟悉的一定是《神鵰俠侶》中李莫愁的徒弟洪凌波、《天龍八部》中的甘寶寶、《刀馬旦》中的大師姐等，雖然戲份不多，但表現亮眼，令觀眾印象深刻。

李桂英曾在《天龍八部》中飾演段正淳（潘志文飾）情婦之一甘寶寶。（影片截圖）

重溫過往演出：

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在1997年拍完《大刺客之煙花殺手》後，李桂英就淡出娛樂圈，不再出席公開活動，自此銷聲匿跡了廿幾年，甚至一度傳出她在2000年因癌病逝世。不過事實上李桂英一直健在，有傳她曾在澳門賽馬會工作，生活非常低調，如今的她即使不及年輕時苗條，但依然精神奕奕！