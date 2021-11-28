歐陽震華與太太慶祝結婚25周年　曾被指食軟飯一度病重現享受人生

現年61歲的歐陽震華（Bobby）除了是收視福將之外，亦是圈中出名的愛妻號，他與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後一直非常恩愛，日前是兩人結婚25周年的大日子，傅潔嫻在社交平台Post出合照，並寫道：「祝我們銀婚紀念日快樂，期待下一個二十五周年。」不少粉絲都留言送上祝福！



慶祝結婚25周年！（微博@RosannaFu）

Bobby在認識傅潔嫻前曾經歷過一段婚姻，但僅維持了兩年幾就離婚收場。其後Bobby邂逅傅潔嫻，兩人拍拖不久就傳出婚訊，並在1996年正式結婚。不過由於太太家世顯赫，傅潔嫻家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務，有傳家族資產近百億，這段戀情不被看好，當時Bobby更被指「食軟飯」，受盡壓力，但Bobby就以行動來證明自己，塑造了不少經典角色，更成為一線當紅小生，奠定了實力派演員的地位。

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2013年Bobby因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部，生命垂危，令太太及親友十分擔心，幸好最後Bobby順利醒來，當時醫生曾透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人，而傅潔嫻就一直陪伴左右，出院時兩人不禁相擁而泣，場面溫馨又感人。

而Bobby近年亦逐步減產，好好調理身體，去年他獲好友佘詩曼（阿佘）邀請上內地節目《看我的生活》時分享了自己的感悟，他表示以前會希望比太太「走」先，但如今就有另一個想法：「而家我會想遲死過太太，因為我好擔心如果我死先，驚冇人照顧佢。」一番說話令人動容。而Bobby與傅潔嫻結婚多年雖然膝下無子，但亦非常享受二人世界，兩公婆經常相約好友聚會，一邊暢談一邊享受美食，生活過得逍遙自在。兩人更經常在社交平台大曬恩愛合照，大方放閃，羡煞旁人！