踏入2021年最後一個月,Netflix為一眾劇迷送上聖誕暖心電影包括《Love Hard》、《Father Christmas Is Back》、《A Boy Called Christmas》等之外,還有多部精彩電影劇集即將上架。而演員陣容超強的電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up)、《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)第二季、《獵魔士》(The Witcher)、《紙房子》(Money Heist)最終季等都陸續回歸!

不過在期待新作上架及劇集回歸之際,有不少經典作品都即將在12月完結前下架。當中包括由男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《22世紀殺人網絡》(The Matrix)系列三部曲,還有共5季的《逃》(Prison Break)為Disney+登陸香港的「轉會作品」。

點擊以下圖輯看12月下架的電影、劇集: