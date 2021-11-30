何依婷否認忽然富貴　母親上雜誌封面感抱歉：係我做得唔夠好

何依婷坦言自己是一個接受批評的人，也認為劇中自己的聲線是挺高音。（梁碧玲攝）

TVB台慶劇《十月初五的月光》今天（30日）在電視城內舉行宣傳活動，劇中主角之一何依婷亦有現身出席。劇集播出後身為女主角的依婷被網友批演技差，更指聲線太高，令人看得難受，依婷說：「點樣都會有人鍾意，點樣都會有人唔鍾意，最緊要做好自己。其實有唔好意見批評我演技，我會好認真去睇我有冇要進步空間。因為如果身邊個個都話做得好好，話好想睇，咁就變得難知自己做不足地方，其實我好感謝。」

何依婷講人要接受批評，自己演技方面係仲有進步空間。（梁碧玲攝）

另外今天有雜誌報道講依婷忽然富貴，爆她現時居住海景豪宅、50萬名車代步和豪花兩萬元請私人助手。依婷笑言早上起床時候已經有不少朋友短訊跟她說，依婷明白現時劇集播出，自然新聞會多了，同時對身邊的人感到抱歉：「我覺得好對唔住屋企同朋友，因為佢哋始終唔係做呢行，亦唔希望成為茶餘飯後話題，係我做得唔夠好。」

何依婷都希望有一天成為有錢人，唯有拍多啲劇，接多啲廣告。（梁碧玲攝）

談到豪花兩萬元請助手，依婷否認：「其實我同佢本身係朋友嚟，佢都收我友情價，佢幫我，因為知我拍劇集好辛苦。（兩萬請佢？）緊係冇啦，我成日都同劇組人講佢係我半個家姐同阿媽咁去照顧我，所以都唔好意思要佢上雜誌封面。」

何依婷對於母親上鏡，感到抱歉。（梁碧玲攝）

報道還指出依婷由去年居住太子舊樓，現時搬到有海景的豪宅，以及揸50萬名車代步，依婷續說：「好多謝大家關心我住邊，我覺得一個演員住邊唔係好影響。暫時嚟講我冇能力買樓，依家都係租，當我有一日有留力買樓我會同大家講，唔使擔心我收埋收埋。架車講咗好多年，但其實大家都知我二手買返嚟，我買返嚟係6年車齡，依家8年定9年，我諗係一啲炒作話題，希望吸引多啲人睇，但我買返嚟都好平嘅價錢。」