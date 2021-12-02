南韓Hip Hop女歌手Jessi認整容+隆胸　勤練蜜桃臂IG狂曬完美S曲線

南韓饒舌女歌手Jessi作風洋派，身材也是核彈級性感，她也不吝惜展現好身材，即便她早就大方坦承自己自己的臉及胸部都動過整型手術，但為了維持完美曲線，Jessi不但嚴格控制飲食，還經常到健身房裡鍛鍊翹臀與曲線，對於酸民的回應一點也不在意，最近更秀出比堅尼辣照，網友看了大為稱讚。



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Jessi一連秀出許多張比堅尼辣照，只見她紮起雙馬尾，樣貌俏皮，卻搭配冶豔的黑色比堅尼，戴起墨鏡微露霸氣笑容，讓網友見狀後紛紛稱她是性感女王，「又辣又性感的姊姊」、「Jessi的身材練得實在太好看了」、「完全是外國人的身材」、「愛死Jessi了」、「雙馬尾太可愛了」、「你怎麼會美成這樣」、「我的性感女王」。

Jessi在外型上受注目，也沒荒廢歌手事業，最近還與英國創作天王紅髮艾德、宣美合作單曲「SHIVERS」，也引起不小關注。

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