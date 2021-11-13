周揚青公開「整容前真實樣貌」　提到長相坦言：前後長得毫無關聯

周揚青過去曾大方坦承整容，也不避諱旁人提起這件事，但網友之間卻有時候會為了這件事吵架、爭論，近日索性公開童年照，和大家分享動刀前的真實模樣，率真地表示：「不論小時候還是長大後，都是一樣可愛！」



周揚青透露6歲以前其實叫做周曉濛，那時候的她學了小提琴，卻常為了練琴的事情挨爸爸打，直到爸爸放棄讓她拉琴，她笑說在短短的一年裡，火速把五線譜忘得一乾二淨，不過即使如此，練琴並沒有影響她和父母之間的感情。

按圖看清周揚青童年照！

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在分享童年趣事的同時，周揚青話鋒一轉，提到長相這件事，「我知道小時候的周曉濛和長大後，真的可以說是長得毫無關聯。」但她認為既然願意和大眾分享此事，那就代表本人一點也不介意外界如何評價，希望網友的爭論就此停下，「反正至少可以肯定的是，周曉濛同學不論小時候還是長大後，都是一樣的可愛！」

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