年尾煲劇攻略率先睇　惠利首拍古裝VS吳正世首次做男一點揀好？

年末假期特別多，除了近期熱爆金秀賢及車勝元主演的《某一天》、宋慧喬及張基龍主演的《現正分手中》和李世榮及2PM俊昊主演的《衣袖紅鑲邊》外，「黃Viu煲劇平台」也為廣大用戶精選最新中日韓劇，好讓觀眾狂歡過後，可以安坐家中煲劇休養，以最好狀態迎接新一年！



《斛珠夫人》（現已上架）

《斛珠夫人》由楊冪和陳偉霆主演。

改編自蕭如瑟同名小說，《斛珠夫人》講述大徵王朝徵稅沉重，逼得漁民絞殺親子，以謀取鮫女落淚而得珍貴「鮫珠」。漁村少女海市（楊冪飾）全村被屠，因此求助於王朝第一權臣方諸（陳偉霆飾），並從此女扮男裝，成為方諸徒弟，及後更奉命成為年輕皇帝褚仲旭（徐開騁飾）的護衛，三人繼而發展出複雜的權利鬥爭、以及守護國家的故事。

「流量保證」楊冪過去憑藉穿越劇《宮》迅速彈起，後來還以《三生三世十里桃花》和《扶搖》等劇集奠定收視女王地位。《斛珠夫人》是她時隔三年多回歸古裝的力作，令粉絲相當期待；至於陳偉霆更是為了新劇搏盡，劇中不但打戲連場，更不乏半裸晒肌場面，極具可看性！劇集也是二人自《古劍奇譚》後相隔七年再度合作，想留意「市方CP」的動向，就要到「黃Viu煲劇平台」緊貼《斛珠夫人》的最新進度了。

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《鬼滅之刃 遊郭篇》（日本首播日期：12月5日）

《⿁滅之刃》第⼆季《鬼滅之刃 遊郭篇》 於12⽉5⽇強勢⾸播。

超⼈氣動畫《⿁滅之刃》第⼆季《鬼滅之刃 遊郭篇》承接電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》劇情， 講述鬼殺隊痛失「炎柱」煉獄杏壽郎後，炭治郎、善逸和伊之助一行人跟隨鬼殺隊最強戰力之一「音柱」宇髄天元潛伏花街（紅燈區）、討伐人稱最美惡鬼「上弦之陸」的故事。《⿁滅之刃 遊郭篇》 將於12⽉5⽇強勢⾸播，屆時「黃Viu煲劇平台」將會香港唯一緊貼日本同步跟播，讓⽤⼾率先體驗忍界美男子「音柱」的魅力！

《Uncle》（12月11日首播）

《Uncle》翻拍自英國BBC同名電視劇，講述缺乏愛情的無業遊民音樂人王俊赫（吳正世飾）因為姐姐離婚而照顧起患有焦慮症和強迫症的小學生外甥，搖身一變成為育兒叔叔後充滿趣味且感人的親情故事。

翻拍自英國BBC同名電視劇，韓劇《Uncle》講述缺乏愛情的無業遊民音樂人王俊赫（吳正世飾）因為姐姐離婚而照顧起患有焦慮症和強迫症的小學生外甥，搖身一變成為育兒叔叔後充滿趣味且感人的親情故事。「黃金配角」吳正世自去年起連續兩年拿下《百想藝術大賞》電視部門的男配角獎項，演技有目共睹；今次也是他自1997年出道後，從影近24年來首度擔任主演，劇集獲行內人一致唱好，令人期待！

吳正世出道近24年，首度擔任電視劇男主角。

《花開時想月》（12月20日首播）

《花開時想月》由Girl's Day惠利及俞承豪主演。

浪漫喜劇《花開時想月》講述朝鮮禁酒令時期，四個「越線」年輕人的友情、愛情以及成長故事。該劇是惠利（Girl’s Day）首度主演的古裝史劇，更是韓劇史上首部將「禁酒令」搬上螢幕的劇集，題材新穎；劇集集結四位演顏兼備的演員：俞承豪、惠利、邊佑錫、康美娜，有望吸引更多年輕觀眾了解朝鮮歷史。

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上述劇集將於12月起陸續開播，香港觀眾可以透過「黃Viu」緊貼劇集進度；並可一併任「轟」Viu Original年度鉅作《現正分手中》、《某一天》、《衣袖紅鑲邊》、《成為你的夜晚》、《御史與祚怡》和《學校2021》等人氣韓劇。

同場加映：

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