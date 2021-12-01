專訪｜白靈「與戀足小鮮肉一夜情」極誇性經驗講唔停：我們很吵！

荷李活華裔女星白靈連續兩年赴台參與金馬獎，超狂紅地氈造型和金句連發都博得滿堂彩，《ETtoday星光雲》在金馬隔天特別和她相約晚餐吃鍋，聊天尺度大開的白靈也分享她的「床上戰績」，直言自己熱衷性愛，但有一回真的受不了。



從不主動追求別人的白靈桃花極佳，她透露好多人在社群平台等各種管道找她聊天，「我訊息都回不完，有一次我回完一個小鮮肉才發現是一年前的訊息，金馬獎前還有一個很帥的，他竟然還在等我，他問我你要吃東西嗎？我在附近，祝我紅毯成功，人很好，我是很想約，但那時一直在準備金馬獎，都沒時間」。

白靈在紅地氈上「我的性高潮很吵」包包堪稱經典，她不諱言自己熱愛性愛，更覺得一夜之情有時候比一生之情還重要，「很多人結婚了，一輩子記住的卻是那一夜之情，很多愛情得不到是最美好的」。

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那覺得最美好的夜晚是？白靈秒回「好多喔！而且跟很多小鮮肉，那些是很瘋狂的羅曼史」，她提到曾有一個19歲小鮮肉是戀足癖，且坦承是處男，「他說如果我能把我第一次獻給妳，是我一生的幸福」，後來真的有完成他的願望嗎？她笑回「我們的性高潮『好吵』」。

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不過身經百戰的白靈也遇過對手，體力驚人「玩一整天」連她都怕，「有半夜三更都不讓我睡覺的，好厲害啊他，我說不行了，真的受不了，他就是要，那個也很帥，但我覺得太恐怖了，不得了，一整天瘋狂的，我跑他就追著我」。

白靈說，自己從小就是自由的靈魂，從不特別計算交往的數量，對於對象「合則來不合則去」，直言別人是一個愛人，她是不同個愛人，「這就是我的生活，在不同地方遇上了，喜歡了，那就可以去愛」。

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場地提供：

涮辛酸麻辣火鍋吃到飽

台北市大安區敦化南路二段170號



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